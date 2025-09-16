Carlos Sobera liderará el nuevo concurso de Telecinco que enfrentará a un concursante contra el público

Telecinco se ha puesto manos a la obra para intentar recuperar las audiencias que ido perdiendo en los últimos meses y, tras el salto de Joaquín Prat a las tardes con el nuevo magacín 'El Tiempo Justo', la nueva temporada de 'De Viernes' con el scoop de Rocío Flores o la vuelta de Lydia Lozano y los programas dedicados a 'Supervivientes All Stars', sumará un nuevo formato a la parrilla.

Lo hará en forma de concurso y estará liderado por Carlos Sobera, el maestro de ceremonias por excelencia de 'First Dates', uno de los pocos programas que se ha mantenido al pie del cañón y ha ayudado a la cadena a no hundirse aún más en el mes de agosto.

El nuevo programa llevará por título 'Los 200: uno contra la masa' y se trata de la adaptación del formato internacional originario de Reino Unido 'Wisdom of the Crowd'. Este formato, creado por Magnum Productions y producido en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions, pondrá en juego un premio de un lingote de oro valorado en 100.000 euros.

Las grabaciones del nuevo concurso comenzarán esta semana, según ha anunciado Mediaset en un comunicado, y está basado en la teoría de la sabiduría de grupos, formulada por el científico Francis Galton, que a principios del siglo XX demostró que el promedio de las respuestas de un grupo a una pregunta específica tiende a ser más preciso que la respuesta de cualquier individuo en particular.

Mecánica del juego

La premisa de 'Los 200: uno contra la masa' es clara: ¿Puede un solo individuo superar a la inteligencia colectiva de la masa? En cada episodio, cuatro concursantes se enfrentan individualmente a un grupo de 200 personas presentes en plató. Todos responden a preguntas con respuesta numéricas, divertidas y curiosas, pero ¿serán capaces de superar el promedio de la multitud?

Si el concursante gana, se lleva un premio en metálico; si pierde, el dinero se acumula en un bote común que se repartirá entre los 200 integrantes de "la masa" al final de la temporada, convirtiendo así al público en jugadores activos y en potenciales ganadores del concurso. Será el "David contra Goliat" llevado al terreno del game show.