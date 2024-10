Eva González deja claro lo que piensa de su ex Cayetano Rivera con solo seis palabras

Elle For Hope reunió ayer en el madrileño Palacio de Santoña a lo más granado de la jet para luchar juntos contra el cáncer. El objetivo era recaudar fondos que se destinen a la investigación sobre una enfermedad que cada año se cobra la vida de millones de personas en todo el mundo.

Eva González fue la maestra de ceremonias de la gala, cuyo madrinazgo recayó sobre Philippine Leroy-Beaulieu, una de las actrices francesas más conocidas que ahora brilla gracias a “Emily en París”, la ficción de Netflix que ha enganchado a millones de espectadores en todo el mundo.

La presentadora sevillana recalcó la importancia de la investigación, aunque también abogó por la prevención como mejor arma contra el cáncer. En este sentido, es de vital importancia no dejar pasar las revisiones: “No, no tenemos nada más importante que hacer que curarnos y cuidarnos. Yo soy bastante constante con mis revisiones y no lo dejo pasar”.

Por fortuna, González goza de buena salud y atraviesa un buen momento tanto en lo personal como en lo profesional. Está centrada en sí misma, además de, por supuesto, su hijo Cayetano, de seis años: “Estoy feliz, tranquila, serena. Estoy en paz, estoy cuidando de mi niño y de mí misma, que creo que es lo más importante, y volcada en mi trabajo”.

Cayetano Rivera y Eva González junto a su hijo Gtres

Ha pasado un año desde que se hizo oficial su divorcio de Cayetano Rivera tras casi 15 de relación, y aunque Eva reconoce que no se cierra al amor, lo cierto es que está disfrutando de su soltería: “Me siento plena, me siento feliz, me siento cubierta en todos los aspectos de mi vida, con un amor enorme, tanto de mi familia como de mis amigos, el amor por mi trabajo, el amor que mis compañeros me dan, el de mi hijo…”.

Por primera vez tras su divorcio, Eva González se permite hablar públicamente sobre la relación que mantiene con Cayetano Rivera, y le bastan solo seis palabras para dejar claro que entre ellos siempre habrá buena sintonía: “Es el padre de mi hijo”.

La presentadora sorprendió asegurando que el torero es “una persona a la que adoro, a la que quiero, con la que formé una familia y a la que le deseo la mayor felicidad del mundo, porque cuanto más feliz esté él, más feliz va a estar mi hijo, que es lo que a mí me importa realmente”.

Unos ex bien avenidos de los que más de uno tendría que aprender…