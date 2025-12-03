El marido de Lydia Lozano sube a planta, pero la familia silencia a su mujer

Lydia Lozano se ha mostrado estos días desconsolada ante las cámaras. Aunque ha tratado guardar la compostura y ser breve para no terminar entre lágrimas, cuando se atrevía a hablar de la situación de su marido en el hospital no podía evitar romper en llanto. Así lo hizo este lunes cuando le preguntaron sobre cómo evolucionaba Charly, que lleva ingresado en el hospital desde hace dos meses, cuando fue operado de la espalda y contrajo una bacteria que le ha afectado a varios órganos vitales. Estaba rota, mostrando su agotamiento emocional al verse desbordada por la situación. Pero parece que la situación ha mejorado.

Aunque las últimas informaciones sobre el marido de Lydia Lozano eran pesimistas y se instalaba cierto grado de alarma, ahora se ha presentado una buena noticia. Después de dos meses plantando cara a la bacteria que se ha ido extendiendo por los órganos vitales de Charly, los médicos han certificado cierta mejoría, lo que les ha llevado a confirmar su traslado a planta. Algo que desde su entorno han acogido con especial alegría, pues ahora su estancia en el hospital podrá ser más cómoda y, de paso, optimista.

Charly sube a planta tras dos meses muy grave

El entorno de Lydia Lozano ya advertía a LA RAZÓN de la gravedad de la situación por la que transitaba el marido de la periodista: “Es más grave de lo que parece”. Algo que ella confirmó cuando rompió a llorar este lunes frente a las cámaras: “Es que es súper duro y encima yo estoy con gripe. Si voy, pero con mascarilla y tal, pero es muy duro. Él es un jabato, porque si me pasaran tantas cosas a mí no lo aguantaría. Llevamos dos meses ya. Están tocando muchos órganos. No quiero ni especificar, ni decir”, confesaba entre lágrimas.

Lydia Lozano en una imagen de archivo Gtres

Pese a todo, tan solo 48 horas después de venirse abajo al hablar del tema, Lydia Lozano está más optimista. No es para menos, pues ya puede estar tranquilamente a los pies de la cama de su marido en el hospital, tras haber subido a planta. Desde ‘El tiempo justo’ han hablado con su compañera y reconocen haberla visto bastante bien y, sobre todo, mucho más tranquila: “Estaba muy sonriente y nos contaba que Charly por fin estaba en planta, que estaba estable ahora y pide por favor que no coja ninguna bacteria más”.

Lydia Lozano ha respondido a las preguntas de la reportera a las puertas de su casa. Eso sí, lo hace dejando claro que “mi familia está enfadada de que cuente tantas cosas”. Y es que desde su entorno le han dado un toque para que no exponga tanto la situación, lo que hace acrecentar el interés del público y, con ello, las llamadas de personas cercanas preocupadas. Aun así confirma que su marido ya está en planta, aunque dice no tener más datos sobre su evolución y la lucha contra la bacteria. Eso sí, este cambio de habitación ya se entiende como una mejoría en su recuperación, algo que todos celebramos. Ellos los primeros.