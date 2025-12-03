"La Promesa" se sacude: un personaje se va y otro debuta destapando secretos

RTVE sigue reconfigurando las piezas de su serie estrella, y "La Promesa" lo deja claro con dos movimientos relevantes: la salida de Luis Maesso y el fichaje de José Miguel Blanco. El primero dice adiós tras cumplir un papel que no pudo desarrollarse del todo. El segundo llega para abrir una nueva línea de conflicto con un personaje que amenaza con desenterrar un pasado incómodo.

El personaje de Beltrán, interpretado por Maesso, se incorporó a la serie para ofrecer una vía de escape a Ángela frente al control del capitán De la Mata. Pero una vez anunciada su boda con Lorenzo en prensa, esa posibilidad se disolvió. Beltrán queda fuera del juego, y con él se despide también el intento de la señora de Figueroa por proteger a su hija.

Luis Maesso reconoció en RTVE que se sintió cómodo en el papel, pero su arco quedó cerrado: "Beltrán solo quería que la gente estuviera bien, no buscaba conflictos". Sin función dentro de la trama, el personaje desaparece del mapa, dejando claro que en "La Promesa", los que no luchan, no permanecen.

Por otro lado, RTVE introduce al actor José Miguel Blanco como Carlo Castejón, un nuevo lacayo con más impacto del que aparenta. Su llegada pone en tensión a María Fernández, ya que Carlo es el padre biológico del hijo que ella lleva en secreto. Aún sin saber nada del embarazo, su mera presencia desestabiliza todo.

María ha intentado ocultar su situación con ayuda de Samuel, que incluso llegó a ofrecerse como padre ficticio para evitarle el escándalo. Pero la aparición de Carlo lo complica todo. "La Promesa" no da respiro, y RTVE juega con ventaja: el pasado siempre vuelve, y lo hace en horario de máxima tensión.