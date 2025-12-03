El médico que le suministró ketamina a Matthew Perry es condenado a dos años y medio de prisión

El doctor Salvador Plasencia, que se había declarado culpable por haber suministrado ketamina fuera de todo protocolo médico al actor Matthew Perry, semanas antes de su muerte por sobredosis, ha sido condenado este miércoles a 30 meses de prisión, además de pagar una multa de 5.600 dólares, que comienza a contar desde hoy.

En un principio, la fiscalía había solicitado una condena de tres años de prisión tras un acuerdo de culpabilidad, mientras que la defensa del médico pedía la libertad condicional, dos peticiones que la jueza federal de distrito Sherilyn Peace Garnett no ha concedido.

Asimismo, en el juicio han estado presentes la madre y la hermanastra del inolvidable Chandler Bing de 'Friends', quienes han asistido a la disculpa del médico por el rol que tuvo en los hechos: "Le fallé, debí haberlo protegido".

Perry había estado tomando ketamina, un anestésico quirúrgico, de forma legal al utilizarla como tratamiento para la depresión. Sin embargo, cuando su médico de cabecera no se la proporcionó en las cantidades que necesitaba, recurrió a Plasencia, quien admitió habérsela vendido ilegalmente y a pesar de saber que tenía problemas de adicción.

Este suministro, según el Departamento de Justicia, fue un eslabón clave en la cadena que culminó con la sobredosis que acabó con la vida del actor. La Oficina Forense del condado de Los Ángeles determinó que Perry falleció a causa de los "efectos agudos de la ketamina".

El intérprete había estado luchando contra la adicción durante años, desde su época en la mítica serie de la NBC, cuando se convirtió en una de las estrellas más importantes de su generación como Chandler Bing y que protagonizó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante 10 temporadas.