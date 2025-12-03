Santiago Segura asegura en 'El Hormiguero' que no desvelará nada sobre 'Torrente, presidente': "No quiero hacer ni tráiler"

Pablo Motos ha dado la bienvenida este miércoles en 'El Hormiguero' a tres viejos conocidos del programa que más que nada son amigos. Santiago Segura y Ernesto Sevilla han traído el buen rollo al plató para presentar la película en la que participan, 'La Navidad en sus manos 2', que se estrena en Netflix el próximo 5 de diciembre.

En ella, Salva, un buscavidas con más suerte que sentido común, se enfrenta a nuevos desafíos que amenazan con arruinar la Navidad después haber sustituido accidentalmente a Papá Noel en la primera entrega de esta divertida película navideña. En el largometraje también participa Pablo Chiapella, que no ha podido acompañarles por estar en casa con gripe.

Muestra de la complicidad que reina entre ellos, han bromeado con el personaje que el actor de Albacete interpreta en 'La que se avecina', instando a la audiencia a que cuando le vean por la calle le llamen por el nombre de Amador: "No le gusta Pablo".

En cuanto al rodaje de la película, Ernesto Sevilla ha desvelado haberse lesionado unos días antes de empezar con las grabaciones: "Tuve la genial idea de irme al concierte de Ojete Calor y yenía que tirarme desde el escenario a una barca hinchable y el público me llevaba. Me tiraron dos veces, la segunda vez caí al suelo y me fisuré una costilla".

Así como ha relatado la admiración que tenía hacia Santiago cuando era joven, asegurando que en su escritorio tenía una foto de él: "Cuando era muy joven me gustaba un montón todo lo que hacía. Esa foto me la hice durante una charla en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca".

Durante la entrevista, el cineasta conocido por sus sagas como la reciente 'Padre no hay más que uno', ha aprovechado para promocionar sus próximos proyectos, entre los que se encuentran la sexta entrega de la exitosa 'Torrente'.

Al respecto, ha confirmado que se estrenará el 13 de marzo en cines, pero que no quiere hacer ningún tipo de promoción, asegurando que no sacará ni siquiera el tráiler. "Esta hay que verla, hubo una filtración que se hizo viral y me pusieron a parir. Lo que quiero es que la gente que quiera verla que vaya. Vais a flipar".

Esas imágenes se interpretaron como una parodia al partido político de Vox y, en ese sentido, ha querido zanjar la polémica defendiendo que "es una película para reírse", consciente de que habrá mucha gente que "dirá que es una afrenta".

"Hace mucho que no se hace una película para reírse", ha continuado, añadiendo que "si le pones trabas a la ficción, estás perdido" y que "lo políticamente correcto está bien para la vida, pero no para la ficción".

Asimismo, ha revelado que está preparando una aparición estelar para las próximas Campanadas que Cristina Pedroche y Alberto Chicote presentarán en Antena 3, asegurando que ya se lo ha pedido a la cadena y dejando caer que tenía el visto bueno: "Voy a intentar ir para promocionar".

El programa de Antena 3 terminará la semana entrevistando al actor Óscar Casas, que aprovechará su visita para hablar de 'Me has robado el corazón', la nueva película que protagoniza y que llega a los cines el 5 de diciembre.