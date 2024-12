¿Qué cantante de 'OT 2020' va a representar a España en el Festival Viña del Mar 2025?

Nia Correia, ganadora de 'Operación Triunfo 2020', será la representante de España en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, el evento musical más importante de América Latina. El certamen se celebrará del 23 al 25 de febrero en la región de Valparaíso, Chile, y contará con artistas de todo el mundo que competirán en la categoría de Competencia Internacional.

La cantante canaria ha expresado su emoción en redes sociales al anunciar su participación: "No me lo puedo creer. Todavía estoy asimilando que voy al festival más grande de América Latina. ¡Y lo haré con una salsa, mi salsa!". Nia competirá con "Caminito de Lamento", el primer sencillo de su álbum debut "PaloSanto", con el que ha explorado ritmos latinos y caribeños que ahora la llevarán a uno de los escenarios más icónicos del mundo hispano.

Nia Correia se proclamó el pasado miércoles ganadora de «Operación Triunfo 2020» Jose Irun

Desde su paso por 'OT 2020', donde se coronó como ganadora gracias a su poderosa voz y presencia escénica, Nia ha construido una carrera sólida y versátil. Ha participado en diversos programas de televisión, como 'Tu cara me suena 9', donde fue finalista, y es una figura habitual en los escenarios musicales de España. Además, Nia ha destacado por mantenerse fiel a su estilo y a sus raíces. "He ido poquito a poco haciendo mi camino, siendo fiel a mí misma e intentando hacer lo que me gusta de la manera más honesta posible. Que eso haya sido valorado me hace estar tremendamente orgullosa", ha comentado en su cuenta de Instagram tras conocerse la noticia de su selección para Viña del Mar.

Nia Correia, ganadora de OT 2020 José Irún Agencia EFE

Por otra parte, la cantante también ha compartido un mensaje inspirador para sus seguidores: "Si algún día te dicen que no, hazlo. Hazlo bien, poquito a poco, haciendo ruido, con coraje y siendo fiel. Porque, a veces, la vida te da lo que te mereces". Nia sigue la tradición de otros exconcursantes de 'Operación Triunfo' que han dejado su huella en Viña del Mar. En 2003, Gisela, participante de la primera edición de 'OT', ganó el premio a Mejor Intérprete y Mejor Canción. Más recientemente, Enrique Ramil, de 'OT 2011', se alzó con la victoria en la edición de 2024. Con esta participación, Nia busca no solo consolidar su carrera a nivel internacional, sino también conquistar al público latinoamericano. La competencia será reñida, pero la cantante canaria confía en que su pasión por la música y su talento le permitan destacar en uno de los festivales más emblemáticos y exigentes del continente.