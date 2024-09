¿Por qué Chiqui de Gran Hermano no regresará a la televisión?

Almudena Martínez, más conocida como Chiqui, se convirtió en uno de los rostros más populares de "Gran Hermano" y continuó ligada a la televisión española tras su paso por el concurso. Sin embargo, en marzo pasado, en una entrevista para "Socialité", reveló que ya no forma parte del mundo televisivo. Actualmente, trabaja en un concesionario de coches, donde asegura que puede ser ella misma y disfrutar de un ambiente más relajado que el que tenía en la televisión.

Chiqui explicó que su decisión de alejarse de las cámaras no fue fácil, pero que fue motivada por su necesidad de atender asuntos familiares. Durante estos años, ha dedicado su tiempo al cuidado de sus padres, además de equilibrar su vida como madre y esposa. "Entre casa, los niños y el trabajo, simplemente no me daba tiempo", confesó la exconcursante. Aunque extraña la televisión, admite que, por el momento, no es algo que pueda retomar.

A lo largo de los años, Almudena ha explorado diferentes facetas profesionales, participando en otros realities como "Supervivientes", trabajando como reportera e incluso formándose como sexóloga. Pero, ahora, su vida ha dado un giro completamente distinto. El trabajo en el concesionario le permite llevar un ritmo más tranquilo y conciliar mejor con su vida personal, algo que valora profundamente en esta nueva etapa.

Aunque su etapa en televisión parece haberse cerrado, Chiqui no olvida los momentos que la llevaron a la fama y agradece el cariño del público, con el que sigue conectada a través de sus redes sociales. "Sé que al público le encanto", afirma con una sonrisa, dejando la puerta entreabierta para el futuro, pero por ahora, su prioridad es otra.