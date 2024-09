¿Por qué Jaime Lorente explotó en redes sociales?

Jaime Lorente, conocido por sus papeles en series como "La Casa de Papel", estalló recientemente en sus redes sociales, cansado de los ataques homófobos que ha recibido tras el estreno de su última película en Netflix, "Disco, Ibiza, Locomía". El actor compartió en Instagram un vídeo en el que recopila algunas de las escenas de besos entre hombres en el film, lo que provocó una avalancha de comentarios ofensivos. "Dejad de seguirme, prefiero que no estéis", fue su contundente respuesta a aquellos seguidores que lo criticaron.

Lorente se mostró visiblemente afectado por la situación y lamentó que, aunque este tipo de comentarios se vuelven cada vez más comunes, le siguen hiriendo profundamente. "Me sorprende menos, pero me duele más", confesó en su vídeo. El actor, que interpreta un papel clave en la película sobre el mítico grupo musical Locomía, no entiende cómo en pleno 2024 sigue habiendo tanta intolerancia hacia la representación de la diversidad en la pantalla.

En el mismo vídeo, el actor lanzó un mensaje de respeto y amor, deseando lo mejor a quienes lo atacan, pero dejando claro que no tolerará la homofobia en sus redes. "Os deseo que tengáis una vida feliz, sin que nadie os odie por lo que sois", afirmó, reafirmando su compromiso con la inclusión y el respeto. Este gesto fue aplaudido por figuras del mundo del cine, como el director Kike Maíllo, y por muchos de sus seguidores, que lo apoyaron en los comentarios.

"Disco, Ibiza, Locomía", que revive la historia de la famosa banda de los 80, ha causado sensación por su mezcla de música, moda y diversidad, y aunque ha sido bien recibida en general, también ha dejado en evidencia la intolerancia que aún persiste en ciertos sectores del público.