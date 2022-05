Jaime Lorente: “Componiendo y actuando me siento libre”

Jaime Lorente acaba de estrenar “La noche”, su primer EP como artista. Una colección de canciones con la que debuta y apuesta por su carrera como cantante y autor musical.

Mano a mano con uno de los productores más en forma de la escena del rap y el urbano nacional, Pablo Gareta, Jaime ha creado un EP de cinco temas: “Saturday”, “Sra Smith”, “Guapo y loco”, “El Chaval” y “Lengua de gata”.

Bangers de discoteca, con un sonido nostálgico y electrónico. Entre rapeos y melodías pegadizas, dando rienda suelta a su creatividad, Jaime se adentra en la industria musical con letras que descubren su faceta más noctámbula, la parte más oscura y vividora que todos tenemos dentro. Aunque el artista desvela que su mayor deseo es la tranquilidad.

Eres una persona inquieta que no para de descubrir nuevas facetas artísticas. Para ti, ¿qué es “el arte de vivir”?

Ha llegado un momento de mi vida que considero que “El arte de vivir” es estar tranquilo, y estar tranquilo tiene mucho que ver con saber lo que es uno, ser muy honesto... Y saber que para disfrutar uno puede estar de noche en una fiesta pero también puede disfrutar en su casa viendo una peli sabiendo lo que es y respetándose mucho.

Con tantos nuevos proyectos entre manos, ¿por qué decidiste embarcarte en esta aventura de G’Vine, que te aporta como embajador “el arte de vivir”?

Fue la marca la que de alguna forma se interesó mucho por este revoltijo de inquietudes artísticas que tengo y dijo “porqué no lo juntamos y convertimos a Jaime en imagen de G’vine mostrando esto”. Me encaja perfectamente.

¿Qué te aporta el trabajo de cantante que no lo hace la de actor?

Para mi la música no es solo el hecho de crear canciones, es la relación que tengo yo con mi productor, con Pablo Gareta, que de alguna forma siempre he sentido que me ha salvado la vida y me ha enseñado una forma de comunicarme y darle sentido a muchas cosas que estaban dentro de mi cabeza y no tenían sentido. Todo lo que tiene que ver con la música tiene que ver con él. Es mi mejor amigo y eso me vuelve loco.

¿Cómo surgió la idea de empezar a componer canciones?

En cuarentena estuve pasando un momento muy malo. De repente empecé a investigar sobre la música, porque a mi siempre me había gustado rapear y escribir, pero no tenia ni idea de como construir una canción, como hacerla y buscando por Youtube me apareció una masterclass de Pablo Gareta, le escribí y él me dijo, lo que haces está muy desordenado pero creo que podemos hacer algo juntos. Y hasta aquí.

¿Cuál ha sido siempre tu verdadera pasión, actuar o componer?

Sentirme libre, de verdad. Yo creo que a través de las dos cosas, componiendo y actuando, me siento muy libre.

Una de las canciones que ya acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales es “Guapo y Loco”. ¿Qué te llevas de la colaboración con Natos?

Él es otro de mis mejores amigos, es la otra persona que me ha regalado todo. De Natos siempre digo que somos la misma persona en dos cuerpos diferentes, si no nos quisiéramos tanto nos odiaríamos. Me llevo todo, me ha cuidado esta gente, me han enseñado, son mis amores.

Dentro de la industria musical, ¿con qué artistas te gustaría colaborar? ¿Tienes algo pensado?

Ahora mismo estoy en un momento donde quiero construir y afianzar el estilo de música que hacemos. Con Natos fue fácil porque él ha colaborado en todo ese proceso. Cuando yo sienta que tengo la piedra bien anclada ya buscaré más cosas.

¿Qué le dirías al Jaime que empezó en el proyecto de Denver en LCDP?

Haz lo que has hecho toda la vida, lo que te da la gana. Intenta hacerlo queriendo y respetando a la gente, pero... lo que te de la gana.

El proceso de “fama” conlleva mucha presión social. ¿Lo gestiona de forma diferente el Jaime que empezó en toda esta industria de la interpretación que el de ahora?

Mucho, mucho. He tenido que pasar por un proceso psicológico de ayuda muy fuerte para intentar encontrar un lugar de tranquilidad y convivencia con toda esta locura de exposición que supone un éxito como el de LCDP por ejemplo. Creo que ahora estoy en un momento bueno, donde se apreciar lo positivo de eso, pero también se apreciar lo bueno que tengo yo en mi intimidad.

En este proceso de gestionar el “boom” mediático, las redes y la presión, ¿qué has aprendido?

La presión que he sentido es de mi hacia mi mismo, de repente me estaba obligando a hacer cosas para conseguir un éxito que no era el mío. Todo el mundo dice que el éxito esta colocado en un lugar muy determinado y lo consigues y dices “No es verdad”. Mi éxito igual está en otro sitio. Yo hago esto y me encanta, pero mi éxito es estar tranquilo de verdad.

Ahora mismo, ¿cuál es tu sueño o tu meta?

Mi meta es construir un espacio para mi hija de libertad, de amor, donde crea que puede hacer lo que le de la gana.

Jaime Lorente estará actuando este verano en los festivales más importantes del país, confirmando su presencia en las fiestas de San Isidro de Madrid, Holika Festival, Sonica Festival, Boombastic y Arenal Sound entre otros.