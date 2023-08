¿Qué ver este fin de semana del 25 al 27 de agosto en Amazon Prime Vídeo, HBOMax, Netflix, MovistarPlus+ y resto de plataformas?

El verano llega a su fin y muchas son las personas cuyas vacaciones ya acabaron comenzando así su rutina. Aquí se encuentra una recomendación de los estrenos y regresos que llegan a las plataformas de streaming para disfrutar solos o en compañía y hacer que la vuelta a la rutina sea más llevadera.

Amazon Prime Vídeo

'Scream VI

El 10 de marzo llegaba a las salas cinematográficas la continuidad de una de las sagas más queridas y terroríficas de Hollywood: ‘Scream VI’. Cinco meses después, Amazon Prime Vídeo pone a disposición de sus usuarios esta nueva entrega. Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Mindy (Jasmin Savoy Brown) y Chad (Mason Gooding) quieren tener una vida completamente normal, por ello, después de la masacre final de Ghostface en Woodsboro, deciden mudarse a Nueva York. Todos ellos quieren abandonar esas horribles vivencias que sufrieron en su pequeño pueblo. Sin embargo, no pueden escapar tan fácilmente de sus problemas y les volverá a perseguir, el ya conocido, asesino con una máscara de fantasma. Lo comienzan a ver en el metro, en el supermercado, en medio de la gran ciudad. Sam, Tara, Mindy y Chad no están dispuestos a rendirse y se preparan para acabar con él y volver a vivir en tranquilidad.

Apple TV

'Se busca: Carlos Ghosn'

Apple TVapuesta por este documental de 4 episodios que cuenta la historia del CEO prófugo de la justicia Carlos Ghosn, desde su implacable ascenso a la cima de la escalera corporativa hasta su impactante arresto y el posterior e increíble escape de prisión con el que que sorprendió al mundo.

Disney +

'Ahsoka'

De los estrenos más esperados este verano. Disney + estrena ‘Star Wars: Ahsoka’. Esta serie de acción real, gira en torno al mítico personaje de animación de Star Wars Rebels y Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka Tano, cuyo presentado en la serie The Mandalorian. Tras la caída del imperio galáctio, la galaxia se vuelve a ver amenazada por un terrible peligro en la sombra que está emergiendo y que la antigua Jedi deberá investigar. Ahsoka se reencontrará con varios de los héroes rebeldes para neutralizar la inminente amenaza del general Thrawn, que está reuniendo un consejo imperial clandestino. También se le considera responsable de la desaparición de Ezra Bridger, un joven Jedi que combatió junto al grupo de rebeldes pero al que no se ha vuelto a ver.

Filmin

'La peor persona del mundo'

La plataforma independiente pone a disposición de sus usuarios esta película de 2021 protagonizada por Renate Reinsve en el papel de Julie la cual va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper con Aksel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones vitales.

HBOMax

'Flash'

Tras su estreno el pasado 16 de junio en salas cinematográficas y su pequeño fracaso, HBOMax trae a su catálogo las nuevas aventuras de este superhéroe. Los mundos chocan en "Flash" cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado. Barry intenta salvar a su familia, pero sin saberlo altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero en la que no hay Superhéroes a los que recurrir. A menos que Barry pueda persuadir a un Batman muy diferente para que salga de su retiro y rescate a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es luchar por seguir vivo. Pero ¿este último sacrificio será suficiente para reiniciar el universo?.

MovistarPlus+

'Lamborghini: El hombre detrás de la leyenda'

Basada en la biopic de Lamborghini, desde sus modestos comienzos como fabricante de tractores hasta su infame rivalidad con Enzo Ferrari, en la Italia de los años 50, un país inmerso en la compleja transición hacia una nueva modernidad industrializada. MovistarPlus+ apuesta por esta película protagonizada por Frank Grillo y creada en 2022.

Netflix

'El club de los lectores criminales'

Netflixapuesta por el terror adolescente que recuerda a otras películas de culto como 'Sé lo que hicisteis el último verano'. Protagonizad por Álvaro Mel, Carlos Alcaide, María Cerezuela, Iván Pellicer, Priscila Delgado, el instagramer Hamza Zaidi y Veki G. Velilla. Tras ser cómplices de una broma de disfraces que acaba en un accidente mortal y un pacto de silencio, un grupo de jóvenes se verá amenazado por un escritor anónimo que quiere revelar su oscuro secreto. Su acosador amenaza con publicar en las redes sociales una sangrienta novela de terror basada en ellos. En cada capítulo morirá uno de ellos. Mientras desconfían unos de otros, el grupo iniciará una lucha por la supervivencia en medio del campus universitario. Cualquiera de ellos podría ser la próxima víctima, o el asesino.