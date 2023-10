¿Qué ver este fin de semana, del 6 al 8 de octubre, en Amazon Prime Vídeo, HBOMax, Netflix, MovistarPlus+ y resto de plataformas?

Octubre ha entrado de golpe y aunque las temperaturas siguen siendo veraniegas, las plataformas de streaming siguen trayendo estrenos de series y películas para que sus sucriptores puedan disfrutarlas en compañía como en solitario. Aquí unas pequeñas recomendaciones

Amazon Prime Video

'Sangrientos dieciséis'

Tras el asesinato de su madre en Halloween, una adolescente rebelde viaja en el tiempo a 1987, donde debe detener al joven aspirante a asesino y volver a la línea de tiempo que le corresponde antes de quedar atrapada en el pasado para siempre. Entre su reparto se encuentran Kiernan Shipka, Julie Bowen y Lochlyn Munro.

'Urban. La vida es nuestra'

Amazon Prime Vídeo ha apostado por esta serie de 6 capítulos. La trama comienza con un fuerte encontronazo entre Lola y Yanet, dos jóvenes veinteañeras completamente opuestas entre sí, y que emprenden un viaje de huida a Málaga que es, al mismo tiempo, el viaje de ambas para huir de sus vidas presentes y encontrar un lugar en el mundo. Juntas y sin nada que perder, Lola y Yanet se enfrentan a sus miedos, diferencias y a un futuro que, a cada minuto que pasa, se dibuja más incierto. Entre el reparto se encuentran actrices como Asia Ortega, María Pedraza o Raquel Meroño.

Disney +

La Mansión Encantada

Dos meses después de su estreno, esta comedia de terror inspirada en una de las atracciones más famosas de los parques de atraccionesDisney ya esta disponible en la propia plataforma. Esta nueva entrega en torno a la conocida Mansión Encantada nos presenta a Gabbie y su hijo, los dueños de la mansión, los cuales reclutarán a un grupo llamativo de expertos en espíritus y fantasmas. El grupo lo encabeza Ben, el sacerdote Kent, la medium Harriet y un veterano historiador. Su objetivo será librarse de unos cuantos fantasmas, ya que la mansión está infestada de almas y ocupantes sobrenaturales que no tienen previsto irse. El problema es que la muerte acecha, y si no son capaces de poner freno a la maldición también ellos correrán el riesgo de quedarse allí dentro eternamente.

Filmin

'Los crímenes de Port Talbot'

La plataforma independiente vuelve a traer una miniserie de televisión. Compuesta por 4 episodios, basada en hechos reales y ambientada en Gales, en los años 70. Geraldine Hughes y Pauline Floyd salieron del club nocturno Top Rank en Swansea pero nunca llegaron a casa. Sus cadáveres fueron descubiertos más tarde. Ellas fueron víctimas del apodado "Estrangulador del sábado por la noche", que se convirtió en el primer caso documentado de un asesino en serie en Gales. La narración se divide en dos épocas distintas: en los años 70, cuando tiene lugar el crimen y se inicia una laboriosa pero infructuosa investigación; y a principios de los 2000, cuando los mismos investigadores, utilizando las nuevas técnicas de identificación por ADN, logran determinar quién fue el asesino.

HBO Max

'La Librería'

HBO Max trae esta película de 2017 dirigida por Isabel Coixet y con un reparto de grandes actores y actrices como Emily Mortimer, Patricia Clarkcson y Bill Nigy. Rachel Lee, el supuesto cerebro adolescente detrás de una serie de robos de celebridades de alto perfil en 2008 y 2009, comparte por qué la motivó a reunir a sus amigos para entrar en casas de celebridades en Hollywood para saquear y robar.

MovistarPlus+

'20.000 especies de abjeas'

Dirigida por Estibaliz Urresola Solaguren, MovistarPlus+apuesta por esta película de ficción donde el drama, la infancia y la transexualidad son protagonistas al completo. Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores

Netflix

'Lupin' - Temporada 3

Tras más de un año de espera, Netflix ya trae la tercera temporada de ‘Lupin’, el escurridizo ladrón de guante blanco y aficionado a las aventuras de Arsene Lupin que busca vengar la muerte de su padre a causa del poderoso patriarca de una rica familia. Años después de una trágica injusticia, Assane se propone ajustar cuentas robando.