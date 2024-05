Ramón Espinar contra Andrea Levy en RTVE: "Tómate una tila, reina"

La televisión lleva años poniendo énfasis en los temas políticos en tertulias para confrontar y demostrar la variedad de ideas sobre la actualidad. En muchos de esos encuentros se debate, en otras ocasiones se gritan, y en las menos se dicen cosas que no sabe uno cómo interpretar. Ese ha sido el caso del intercambio de palabras entre Andrea Levy, exdelegada de Cultura con Almeida, y Ramón Espinar, exdiputado de la Asamblea de Madrid, en el espacio de La1 de RTVE "Mañaneros".

Ambos políticos participaban este lunes en el debate político de Mañaneros, en La 1 de TVE cuando Levy ha intervenido para asegurar que Yolanda Díaz había hecho una declaración para "aniquilar Israel, haciendo suyas las palabras de Hamas". Como los contertulios no hacían más que interrumpir, la política ha lanzado una declaración: "España es un estado totalitario socialista que pasa por no escuchar a quien piensa distinto". Enseguida ha saltado Ramón Espinar, asegurando a los presentes que no se sentía preparado para contestar tales afirmaciones por no "estar a la altura" de Levy, a lo que ella ha respondido con sorna: "Nunca lo has estado, viniendo de Podemos".

También harto de las interrupciones de Levy, es cuando en un giro de los acontecimientos, Espinar le ha espetado en directo: "Tómate una tila, reina". Inmediatamente después ha explicado que le parece "que el tono del debate político en RTVE sea este bochorno de una persona radicalizada y fuera de sí". El momento incomprensible llegó a su fin cuando Espinar se excusó con Levy por redes sociales: "No me siento particularmente orgulloso de haber mandado a Andrea Levy 'a tomar una tila'. No ha sido respetuoso. Sí estoy orgulloso de no dejar ni medio centímetro para que la derecha despliegue un argumentario que solo produce odio".