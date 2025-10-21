Robo en el Louvre: las películas y series que vuelven a ser tendencia tras el escándalo

La noticia del reciente robo de joyas en el Museo del Louvre no solo ha estremecido al mundo del arte, sino que ha vuelto a despertar una obsesión colectiva: la de los atracos de película. Esos robos imposibles, ejecutados por criminales con más estilo que violencia, vuelven a conquistar las pantallas gracias a la realidad que, una vez más, supera a la ficción.

No es casualidad que cada vez que ocurre un gran golpe en la vida real, las plataformas de streaming y las salas de cine revivan sus catálogos de series y películas sobre atracos espectaculares. Lo vimos con "La casa de papel", lo volvemos a ver ahora tras el escándalo en París. La fascinación es universal: hay algo irresistible en los planes perfectos, las mentes brillantes y la adrenalina de desafiar al sistema.

"Lupin" es probablemente el ejemplo más reciente y elegante de este fenómeno. Omar Sy, convertido en heredero moderno de Arsène Lupin, encarna a un ladrón que roba por justicia, no por codicia. En el fondo, conecta con una narrativa que siempre funciona: la del outsider que se enfrenta al poder con ingenio, carisma y un buen disfraz.

Pero si hablamos de atracos convertidos en epopeya, imposible no mencionar "La casa de papel", con su icónico mono rojo y sus nombres de ciudades. El Profesor y su equipo no solo asaltaron la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, también asaltaron la cultura pop. Más que una serie, se convirtió en un símbolo, en parte por su crítica social, pero sobre todo por el romanticismo de su narrativa: un robo como forma de rebelión.

A este universo se suman joyas como "Ocean’s 8", donde el glamur femenino toma el control, o la adrenalina acelerada de "Baby Driver", con su protagonista escapando del crimen a ritmo de música. Sin olvidar las apuestas más sofisticadas como "Inception", donde el robo se vuelve onírico, o "Catch Me If You Can", que celebra la astucia por encima de las armas. Cada título confirma lo mismo: los ladrones de ficción son más que criminales, son mitos modernos.

El robo en el Louvre nos recuerda que, cuando el crimen se cruza con la inteligencia y la estética, la historia se vuelve irresistible. Y si encima hay arte, joyas o millones de por medio, mejor. Quizás por eso, cada vez que la realidad nos regala un atraco de alto perfil, volvemos a las pantallas buscando lo mismo: emoción, astucia y una buena dosis de escapismo con guante blanco.