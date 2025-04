'Adolescencia' llega de forma gratuita a todos los institutos de Reino Unido

Cada vez tenemos a nuestro alcance un mayor número de ofertas de productos audiovisuales. El número de plataformas de streaming o donde alojar contenido sigue creciendo y las personas tenemos mucho donde elegir. Eso sí, hay una cosa que no falla, y es el boca a boca. Cuando una película o serie gusta, es raro que no se acabe convirtiendo en un éxito rotundo.

Un claro ejemplo de ello es 'Adolescence' ('Adolescencia', en castellano). En estos momentos, es difícil encontrarse a alguien que no conozca de su existencia y también empieza a ser raro que alguna persona no haya visto esta producción. La plataforma estadounidense Netflix ha encontrado un filón con este contenido que está siendo acogido por el público de una manera excepcional. Tanto es así que, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, parece posible que se lleve a cabo una segunda temporada.

Reindo Unido se vuelca con la serie del momento

Su repercusión internacional está siendo increíble. De hecho, y de manera muy sorprendente, el Gobierno de Reino Unido ha anunciado que la serie estará disponible de forma gratuita en todos los institutos de educación secundaría del país a través del servicio de streaming Into Film+, que es generalmente utilizado por los centros escolares. "El objetivo es intentar luchar contra la presencia de discurso radicales y machistas a través de redes sociales", explican.

Además, el primer ministro británico, Keir Starmer, apunta: "Me ha resultado muy difícil como padre ver la serie, emitida por la plataforma estadounidense Netflix, que aborda el asesinato por parte de un adolescente de 13 años de una de sus compañeras de centro. Nos permite arrojar luz sobre un gran número de cuestiones que ahora mismo mucha gente no sabe cómo responder".

"No existe ninguna receta perfecta para resolver estos asuntos, pero esta producción toca constantemente asuntos que preocupan no solo a los jóvenes sino también a la inmensa mayoría de los padres de todo el país. No existe una sola política en concreto que pueda aportar una solución simple a estas cuestiones. Es, generalmente, mucho más que todo eso, es una cuestión cultural", comenta tal y como han informado tanto la cadena de televisión británica BBC y Europa Press.

Igualmente, ha querido puntualizar cómo esta serie puede servir para visibilizar cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes a diario: "Muestra la misoginia a la que estamos expuestos como sociedad, pero también los peligros de la radicalización y el hecho de que muchos jóvenes están solos, a sus anchas, en sus habitaciones, aislados y con acceso a este contenido".