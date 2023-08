'American Horror Story: Delicate' ya tiene fecha de estreno

A pesar de que queda poco más de un mes, el verano comienza a llegar a su fin dando paso a la nueva temporada. Las cadenas de televisión ya han empezado a promocionar sus nuevos contenidos y FOX no iba a ser menos con ‘American Horror Story’. La popular serie de terror de Ryan Murphyregresa con su temporada número 12.

Emma Roberts, Cara Delevingne y Kim Kardashian son las tres protagonistas que encabezan esta nueva entrega que llegará a las pantallas el próximo 20 de septiembre con una notable diferencia en cuanto a sus antecesoras. Esta esperada temporada no se emitirá del tirón sino que se partirá. Según TVLine, ‘Delicate’ contará con dos tandas de episodios aunque aún se desconoce cómo será la fragmentación.

Además, Roberts, Delevingne y Kardashian no serán las únicas en el reparto. Junto a ellas estarán rostros como Matt Czuchry, conocido por participar en ‘Las chicas Gilmore’ interpretando a Logan Huntzberger y en ‘The Resident’ en el papel del Dr. Conrad Hawkins. Otra de las actrices que se suma es MJ Rodríguez. La actriz y cantante, que contaba con un gran recorrido en el mundo del espectáculo, alcanzó la fama a nivel mundial gracias a otra serie de Murphy, ‘Pose’.

Kim Kardashian en 'American Horror Story: Delicate' FOX

Esta última temporada no será tan original como las anteriores ya que estará basada en una novela de Danielle Valentine: ‘Delicate Condition’. Esta novela es la actualización, en versión feminista, de ‘La semilla del diablo’ donde una mujer está segura que no puede quedarse embarazada ya que una criatura siniestra, oscura, está obsesionada con que eso no pase.