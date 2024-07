“Ángela” ya tiene fecha de estreno en atresplayer

El verano empieza pero atresplayer sigue trabajando para ofrecer en este periodo estival los mejores productos para llenar de entretenimiento las televisiones de los españoles. Antes de la llegada al prime time de Antena 3, “Ángela” llegará el próximo 14 de julio a la plataforma de streaming de Atresmedia.

El nuevo éxito veraniego de atresplayer

Basada en la ficción inglesa de la ITV “Ángela Black”, la nueva serie de atresplayer aterriza en la plataforma de mano de Buendía Estudios Bizkaia y la participación de Atresmedia TV. La serie, formada por seis capítulos de 50 minutos cada uno, contará con las actuaciones de Verónica Sánchez, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez en los papeles principales, completando el casting los actores Iván Marcos, Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago y las niñas Maia Zaitegui y Sua Díez. Esta nueva ficción de Atresmedia cuenta con Sonia Martínez y Borja Echeverría como productores ejecutivos, mientras que Montse García es la directora de Ficción en Atresmedia. Tito López-Amado se encarga de la dirección de la serie. Lucía Alonso-Allende ocupa el puesto de coproductora ejecutiva de ‘Ángela’, que cuenta con un equipo de guionistas formado por Sara Cano y Paula Fabra, con Jorge Blas como analista de guion. Emilio Giménez es el director de Producción. Koldo Jones lidera la dirección de Arte, mientras que Teo Delgado es responsable de la dirección de Fotografía y Luis Sánchez se encarga del sonido. Fernando Guariniello maneja el montaje. Mariló Serrano, Fermín Galán y Saioa Lara están a cargo del Maquillaje, Peluquería y Vestuario, respectivamente, con Cristina Perales como directora de Casting. Pablo Cervantescompone la música original de la serie.

Así es "Ángela"

Este thriller sigue la vida de Ángela (Verónica Sánchez), una mujer que, aparentemente, tiene una vida perfecta junto a su esposo Gonzalo (Daniel Grao) y sus dos hijas. Sin embargo, detrás de esta fachada se esconde un oscuro secreto: Ángela sufre un constante maltrato por parte de su marido, quien la tiene bajo su control psicológico y emocional.

La frágil estabilidad de Ángela se desmorona cuando se reencuentra con Eduardo (Jaime Zatarain), un antiguo compañero de instituto que despierta en ella una atracción inmediata. A pesar de la esperanza que Edu representa, su mejor amiga Esther (Lucía Jiménez) interviene y revela que Eduardo no es quien aparenta ser. Ángela, cada vez más agotada de mantener su vida ideal, se enfrenta a la verdad: su marido es un obsesivo manipulador que la ha hecho creer que no puede vivir sin él. Con la aparición de Edu, un hombre dispuesto a revelar secretos y a ayudarla a librarse de su torturador, Ángela deberá encontrar la fuerza para enfrentar su realidad y luchar por su libertad.