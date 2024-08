Un aperitivo antes de la cena de «The Bear»

Nunca hubo en este país más tensión para ver un contenido sobre cocina, si obviamos al fenómeno de Karlos Arguiñano. Todavía faltan 10 días para que llegue a nuestras pantallas la tercera temporada de «The Bear» y nos cansamos de evitar los spoilers que lanzan los espectadores americanos que ya la disfrutan desde el 26 de junio por FX/Hulu. Pero como adelanto se organizó una rueda de prensa en la que el elenco adelantó alguna perla de la nueva entrega como aperitivo.

John Solberg, CEO de FX fue el encargado de guiar el evento que contó con la presencia de Ricky Staffieri (Ted Fak,), el actor y productor ejecutivo de la serie Matty Matheson (Neil Fak), Liza Colón-Zayas (Tina), Lionel Boyce (Marcus) Abby Elliott (Natalie), la actriz y directora Ayo Edebiri (Sydney), Ebon Moss-Bachrach (Richie) y Jeremy Allen White (Carmy). Para esta tercera temporada se esperan cambios para todos los personajes, en el caso del insoportable primo Richie, Moss-Bachrach adelanta que «la temporada 3 comienza poco después de que termine la 2. Richie está en un lugar en el que se le ha visto... ha estado expuesto a una forma de ser tal vez más evolucionada, y creo que de alguna manera ve un camino hacia el que dirigirse». Estos atisbos a un personaje más entero no será fácil y el actor reconoció que «como cualquier tipo de crecimiento personal, es un avance y un retroceso y no existe un camino claro y unidireccional». Para aquellos un poco más morbosos tanto Edebiri como Allen White negaron cualquier implicación romántica entre sus personajes. El productor sí que desveló la receta para mantener al restaurante con apariencia de estar trabajando alta cocina. «Courtney Storer también es productora y se encarga de gran parte del desarrollo del menú», aclaró Matheson que se basan en lo que Carmy y Syd estarían pensando en crear. Confesó que aunque no lo parezca a través de la pantalla los platos creados por Lionel y Marcus, los postres «fueron muy difíciles; hay mucha ciencia y muchas cosas involucradas en eso».

También hubo un momento para las risas y los comentarios sobre momentos icónicos creados por el equipo tras tanto tiempo trabajando juntos: los límites. «Aprende tus líneas», comienza Edebiri, mientras Elliot matiza: «Llegar a tiempo es un factor importante». Un periodista quiso saber el lugar que ocuparía una de las constantes de la serie: el dolor. Abby Elliot habló del duelo de Natalie: «Está procesando su dolor y está a punto de convertirse en madre. Está embarazada y, por eso, está lidiando con el hecho de que su hermano tuvo esta horrible muerte y su relación con su madre y su hermano no está en un buen lugar». Para Edebiri es una constante en varios personajes de la serie y que en esta temporada nueva «está en proceso de ser abordado por diferentes personajes de diferentes maneras». Reconoció el elenco que los espectadores se identifican con ese dolor y es lo que atrapa de «The Bear», porque «es el río que nos atraviesa a todos», metaforizó Moss-Bachrach. Otro de los alicientes es la relación entre los primos protagonistas. Pero de eso no dirán más que «Carmy continuará haciendo lo que mejor sabe hacer, que es evitar increíblemente todos los problemas que tiene». Y no nos olvidemos del protagonismo que está ganando Neil Fak. «Creo que vieron que podía recordar un par de líneas más», bromeó Matheson. Pero si buscamos una idea que vincule el final de la segunda entrega con esta nueva temporada, la clave nos la da el propio chef: «Lo que sucede es que salgo del refrigerador y eso es bueno. Y Carmy hace lo que hace, es decir, se entierra nuevamente en su trabajo y realmente trata de desafiarse a sí mismo y, al hacerlo, realmente desafía a todos los que lo rodean».