Arranca el rodaje de ‘Segunda temporada’, la nueva serie original de Filmin creada por el equipo de ‘Autodefensa’

La semana pasada arrancó el rodaje de ‘Segunda temporada’, la nueva serie original de Filmin en coproducción con Boogaloo Films y Canada, con Oble a cargo de las ventas internacionales. La ficción está dirigida por Miguel Ángel Blanca y escrita por él mismo junto a Víctor Diago y Berta Prieto, quien además encabeza el reparto. La producción marca el reencuentro del equipo creativo de ‘Autodefensa’, la serie que en 2022 se convirtió en un fenómeno generacional y consolidó el sello autoral de Filmin en el terreno de la ficción.

El rodaje se extenderá durante nueve semanas, hasta finales de noviembre, en diversas localizaciones de Barcelona, Terrassa y la provincia de Girona. Según la plataforma, ‘Segunda temporada’ no es una secuela directa, pese a lo que su título podría sugerir, sino una continuación espiritual de ‘Autodefensa’, centrada en el personaje interpretado por Prieto. En esta nueva historia, los creadores dejan atrás parte de la autoficción para seguir explorando, con la misma irreverencia, las inquietudes y contradicciones de la generación Z, ahora en plena transición hacia la madurez.

Los personajes, antes dominados por el hedonismo y la inmediatez, se enfrentan aquí a un universo más complejo y moralmente ambiguo, donde el paso del tiempo impone nuevas responsabilidades. La serie mantendrá el tono provocador y libre de su predecesora, pero con una mirada más introspectiva y narrativa.

‘Segunda temporada’ estará compuesta por siete episodios de 30 minutos y contará con un equipo técnico de primer nivel: Jordi Díaz (dirección de fotografía), Marta Colell (dirección de arte), Cosmic d’Allessandro (jefe de sonido), Berta Galvany (dirección de casting) y Javier Gil y Víctor Diago (montaje).

La historia sigue a Paula Ferrara, una escritora que a los 21 años publicó una novela convertida en fenómeno internacional, traducida a diez idiomas. Sin embargo, tras el fracaso de su segundo libro, termina convertida en ghostwriter de influencers y celebridades. Su nuevo encargo es escribir la biografía de Lil Rogelio, una estrella del trap en decadencia que busca redimirse tras su paso por prisión.