Así es «Mariliendre», "el bombazo" de serie con el sello de Los Javis para atresplayer

En la penúltima jornada del Festival de la televisión de Vitoria, más conocido como FesTVal, todavía quedaban platos fuertes por presentar y sin duda uno de ellos es la nueva serie de atresplayer «Mariliendre», que tiene el sello de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) en las funciones de productores del proyecto.

Y así la definía Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, nada más empezar el evento en el que desfiló gran parte del joven elenco. «Es un bombazo, la serie la acabamos de grabar ahora y estamos entusiasmados. Es una fantasía. Es una serie única. Siempre decimos que atresplayer somos locales, es lo que nos define, pero no es sólo contar historias que nos interesen a nosotros. Es contar las historias y hacerlas universales, que sean para todo tipo de público y espectadores. Esto es lo que nos pasó con `Veneno´ y ahora vamos a contar el viaje emocional de todos estos personajes a través de la música».

La serie en tono de comedia está creada por Javier Ferreiro. La ficción está dirigida por él y al frente de los guiones están, también, Paloma Rando y Carmen Aumedes. Pablo Lluch y Vic Mirallas son los directores musicales de la producción y Belén Martí es la coreógrafa. Y lo cierto es que la música tiene mucho que decir en esta creación.

«Toda la serie bebe de experiencias personales. Dentro de que es una comedia me gusta llamarlo fantasía musical y se tratan temas que me han tocado muy de lleno en la vida, los problemas a los que se hace frente al crecer, la salud mental, cómo se rompen los sueños... En mi familia he vivido un proceso bastante fuerte de salud mental y quería reflejarlo. Y lo hacemos a través de canciones, que son himnos. Han sido diez semanas grabando y ha sido impresionante», cuenta Javier Ferreiro.

De qué va la serie

Pero de qué va «Mariliendre», ¿cuál es el punto de partida?, Meri Román era una reina de la noche gay de Madrid, pero de eso han pasado ya más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente.

Tras la muerte de su padre, Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad.

Quién hace la serie

Desde Suma Content, Andrea H. Catalá, nos cuentan que: «Javier Calvo y Javier Ambrossi tenían muchas ganas de volver al género musical desde `La Llamada´. Hacer un musical es el doble de complicación y esfuerzo: en los guiones, las canciones, el tono, la época, las coreografías».

«Era muy importante para nosotros ser honestos con lo que estábamos contando y si hablábamos de Chueca, nos hemos ido para allá, igual que si era un garito o las plazas icónicas. Y luego era importante que ´Mariliendre´ fuera un espacio seguro para el colectivo, delante y detrás de las cámaras», asegura la productora ejecutiva.

La serie musical original de atresplayer producida por Atresmedia TV en colaboración con Suma Content. Montse García y Andrea H. Catalá son las productoras ejecutivas de la serie y Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores del proyecto.

La prota

Blanca Martínez Rodrigo es Meri Román, la protagonista de la historia. La actriz está acompañada por Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina como el elenco principal de la ficción. Y precisamente fue la tímida protagonista ante los medios de comunicación quien nos contó su experiencia: «Es un pedazo de viaje, es la historia de Mariliendre de joven, de mayor y como se ha alejado de Chueca, de sus amigos y no sabe ahora mismo quién es. En lo personal ha sido un reto grande», apuntó antes de dar con una de las claves del rodaje tras el visionado (y estreno) de las primeras imágenes recién salidas del horno. «Hemos trabajado sobre guion, pero luego Javier nos daba el regalo de hacer una última toma en la que podíamos hacer lo que queríamos y eso era otro regalo más».

Tras el visionado de las primeras imágenes, toca esperar.