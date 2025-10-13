Atresmedia pone en marcha ‘Ágata y Lola’, su nuevo drama policial para el prime time de Antena 3

Atresmedia ha puesto en marcha una nueva serie original titulada ‘Ágata y Lola’, una ficción policial que se emitirá en el prime time de Antena 3 y estará disponible también en atresplayer. El proyecto estará protagonizado por Eva Martín y Mireia Oriol y contará con ocho episodios de 50 minutos.

El rodaje comenzará en las próximas semanas en Vigo, ciudad en la que se desarrollará íntegramente la acción. La serie está dirigida por María Togores y Oriol Ferrer, y producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Portocabo, responsable de otros títulos como ‘Honor’.

‘Ágata y Lola’ combinará el género procedimental y el drama humano, centrado en la relación entre dos mujeres con formas muy distintas de enfrentarse al mundo. Eva Martín interpreta a Lola Castro, una inspectora de policía empática y temperamental que dirige el Grupo de Homicidios en Vigo. Por su parte, Mireia Oriol da vida a Ágata Díaz, una joven policía con autismo que trabaja como documentalista en el archivo policial después de que un bloqueo durante un operativo frenara su carrera.

Ambas comienzan a colaborar a raíz de un caso que las obliga a romper prejuicios y a combinar sus capacidades para resolver crímenes que se resisten a los métodos habituales. A medida que avanzan las investigaciones, la serie muestra cómo su relación profesional deriva en una amistad que sirve de eje emocional del relato.