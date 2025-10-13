Luis Zahera arrasa: su nueva ficción española se convierte en la más vista de Netflix en Argentina y Uruguay

Netflix Españaconquista el continente sudamericano gracias a la fuerza interpretativa de estirpe gallega. Luis Zahera se ha convertido en el nuevo veterinario de Netflix gracias a la serie de comedia 'Animal', que además de ser top 1 en nuestro país, se ha posicionado en el escalón más alto del podio en Argentina y Uruguay, además de ser una de las diez series más vistas en 16 países en todo el mundo. La ficción creada por Víctor García León en solo una semana ya alcanza el puesto 7 dentro del ranking de las 10 series más vistas de la plataforma, con más de 2.900.000 reproducciones y 12.100.000 de horas vistas, según informa La Voz de Galicia.

Esta nueva ficción de nueve episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, sigue la vida de Antón (Luis Zahera), un veterinario sin un duro, acepta trabajar en una tienda de mascotas de lujo y pasa de cuidar animales en el campo a vender "cucaditas" y caprichos para perros mimados.

Luis Zahera, el hombre detrás del éxito mundial de Netflix

Nacido en Santiago de Compostela en el año 1966, Luis Zahera es uno de los actores más reconocibles del cine y la televisión española, célebre por su intensidad interpretativa y su inconfundible acento gallego. Dio sus primeros pasos en la televisión autonómica gallega, pero alcanzó popularidad nacional gracias a la serie 'Mareas vivas'. Su versatilidad le ha permitido brillar tanto en el drama como en la comedia, convirtiéndose en un rostro habitual de grandes producciones. En el cine ha participado en títulos como 'Celda 211', 'El reino', 'As bestas', 'Locus amoenus' o 'La familia perfecta'. Su papel en 'El reino' le valió el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2019, reconocimiento que repetiría en 2023 con 'As bestas'. En televisión, además de sus inicios, ha trabajado en series como 'Sin tetas no hay paraíso', 'Vivir sin permiso', 'La unidad' o 'Entrevías', consolidando una carrera marcada por personajes duros, complejos y carismáticos.