Atresmedia y RTVE apuestan por la revolución vertical y ya están preparando sus primeros microdramas

El microdrama se ha vuelto tendencia en Latinoamérica y Asia y, tras el anuncio de Atresmedia, que apostará por este novedoso género con la serie 'Una novia por Navidad', RTVE se ha sumado a la producción de este tipo de ficción cuyos episodios duran entre uno y seis minutos.

El pasado 19 de noviembre, el grupo de comunicación privado dio a conocer que estaba trabajando en su primera serie vertical para Flooxer, el canal joven de atresplayer, con Marina Baeza y Carla Flila como intérpretes que darán vida a los personajes a lo largo de 60 episodios.

Dos semanas después, el ente público ha seguido la estela de Atresmedia y ha comunicado que Playz, el canal juvenil de RTVE, ha iniciado la producción de 'Estúpido Cupido', su primer microdrama, avanzando que, en clave de comedia romántica, estará protagonizada por relevantes creadores de contenido.

Tal y como han informado ambas cadenas, los microdramas se conciben como un entretenimiento destinado al consumo en vertical y constan de capítulos de entre uno y tres minutos que se publican de manera diaria, como las tradicionales telenovelas.

En cuanto a la serie del ente público, 'Estúpido Cupido' será una comedia romántica inspirada en estos microdramas asiáticos, que estará ambientada en el internado Partenon, donde se reunirán Sergio Bueno, Ricard García, Dafne y Allen Vicente, YosoyAnix, Pablo Triviño, Irene Silva, Lu Prieto e Izan Ibáñez, entre otros.

Un nuevo fenómeno

El auge de este formato tiene sus raíces en China, donde se les conoce como Duanju y han sido impulsados por plataformas de video corto como Douyin. Estos dramas están diseñados desde cero para el consumo en teléfonos móviles, priorizando la grabación en formato vertical.

La estrategia narrativa del microdrama se basa en una alta densidad de acción y emoción en un tiempo muy limitado, siendo a menudo descritos como "mini telenovelas". Para mantener la atención del espectador que consume contenido fragmentado, los guiones suelen arrancar con fuerza y utilizan cliffhangers al final de cada episodio.

Los géneros más populares giran en torno al romance, la traición, los secretos familiares y el drama de oficina, temas que aseguran una alta identificación y un consumo rápido y adictivo, ideal para el público de la Generación Z y espectadores con poco tiempo.