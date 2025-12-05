HBO Max lanza el tráiler de 'El caballero de los siete reinos', la nueva joya del universo de George R. R. Martin

'El Caballero de los Siete Reinos' es uno de los proyectos más esperados dentro del universo de 'Juego de Tronos' y HBO Max ha lanzado este jueves el tráiler de la primera temporada, que contará con seis episodios de media hora cada uno.

La serie, creada por George R. R. Martin e Ira Parker, llegará a la plataforma de streaming el próximo lunes 19 de enero y cada semana estrenará un nuevo episodio de esta entrañable historia que llega desde el mundo de Poniente y que se centra en las aventuras de una pareja inesperada.

Tal y como recita la sinopsis, la trama se desarrolla un siglo antes de los acontecimientos de la exitosa 'Juego de Tronos, con dos héroes inverosímiles que vagan por Poniente. A lo Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, los protagonistas son "un joven ingenuo, pero valiente caballero", conocido como Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero llamado Egg.

Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no se ha borrado de la memoria colectiva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos.

Y los encargados de dar vida a estos dos personajes son Peter Claffey, que actuará como Ser Duncan "Dunk" el Alto, mientras que Dexter Sol Ansell será Egg. El primero, durante un panel en Brasil esta semana, ha desvelado que pronto comenzaría a rodar su segunda temporada, aunque no compartió ningún detalle sobre el guion.

El reparto lo completan Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree, Sam Spruell como Maekar Targaryen, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Finn Bennett como Aerion Targaryen, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford como Tanselle, Henry Ashton como Daeron Targaryen, Youssef Kerkour como Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer y Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion.