Kiko Hernández insta a 'GH 20' a tomar ejemplo de 'La casa de los gemelos': "Hay que saber adaptarse a las nuevas generaciones"

La edición fallida de 'Gran Hermano', que ha decidido acelerar su final para acabar antes de Navidades y cortar así la sangría en audiencias, no sorprende a nadie. Este viernes, Kiko Hernández, flamante fichaje de Zona Gemelos para presentar la segunda temporada de 'La casa de los gemelos', el reality más ambicioso de internet, no ha tenido ningún reparo en pronunciarse sobre el mal momento del formato y comentar en 'No somos nadie' cómo será enfrentarse al concurso que le abrió las puertas de la televisión.

En una conversación con Carlota Corredera, presentadora del programa de Ten, el excolaborador de 'Sálvame' ha reflexionado sobre las vueltas que da la vida y tener que competir con "el reality que me dio la vida en televisión". Para después lanzar un contundente mensaje al que ahora será su rival directo al recalcar que "las audiencias cambian" y, por ello, "hay que saber adaptarse a las nuevas generaciones" y a lo que la gente le gusta.

Asimismo, ha desvelado que lo primero que pensó al ver el arranque de 'Gran Hermano 20' fue que era "el mayor error que han hecho en su vida", criticando la nueva táctica de "meter corriendo a famosos", que desconoce "de dónde los van a sacar". "No saben ni a dónde van", ha espetado.

En ese sentido, ha invitado al espacio de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez a tomar ejemplo de lo que están haciendo los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como Zona Gemelos: "Que aprendan un poco de lo que están haciendo estos dos chavales de 22 años".

Por otro lado, el nuevo conductor de 'La casa de los gemelos 2' ha relatado cómo se fraguó su incorporación al reality, afirmando que el acuerdo se cerró este jueves 4 de diciembre a las 22:45 horas y, 45 minutos después, ya se había oficializado.

"Ha sido una negociación dura porque creo que el programa lo merece, es un programa de altura", ha apuntado, dejando claro que él va ser quien mande, mientras que Coto Matamoros será "el verdugo para los concursantes".