Carlton y Nick Cuse dan el salto al universo de "Star Wars"

Lucasfilm sigue apostando por el desarrollo de nuevas historias ambientadas en el universo de "Star Wars", y el siguiente proyecto ya ha encontrado a sus arquitectos: Carlton Cuse y su hijo Nick Cuse. El dúo de guionistas y productores será el responsable de una nueva serie basada en la franquicia, que actualmente se encuentra en una fase muy inicial de desarrollo.

La noticia fue adelantada por Deadline y confirma la participación formal de ambos creadores, aunque de momento no se han revelado detalles sobre la trama, el reparto o la ambientación temporal dentro del vasto universo galáctico. Esta será, además, la primera colaboración oficial entre padre e hijo.

Carlton Cuse es una de las figuras más reconocibles de la ficción televisiva contemporánea. Ganador del Emmy por su labor en "Perdidos", es conocido por cocrear y liderar esa serie durante seis temporadas junto a Damon Lindelof. También ha estado detrás de títulos como "Tom Clancy's Jack Ryan", "Cinco días en el Memorial" y "Locke & Key". Actualmente trabaja como showrunner de "Pulse", una serie médica para Netflix, dentro de su acuerdo de exclusividad con Amazon MGM Studios.

Nick Cuse, por su parte, ha forjado una carrera sólida en proyectos aclamados como "Watchmen" y "The Leftovers", también junto a Lindelof. Además, ha sido parte del equipo creativo de "Station Eleven" y "Masters of the Air".

La unión de ambos supone una promesa de narrativas ambiciosas, con un enfoque que podría aportar nuevas capas de complejidad y sensibilidad a la franquicia. Su fichaje coincide con una etapa de expansión sostenida de "Star Wars" en Disney+, que ha vivido un renacer televisivo con series como "The Mandalorian", "Andor", "Obi-Wan Kenobi" o "Ahsoka".

Aunque no hay confirmación oficial sobre el enfoque de la serie, se abre la posibilidad de que exploren territorios inéditos o que reinterpreten desde una óptica más autoral algunas de las múltiples líneas abiertas en la saga. Lo que sí parece claro es que, con los Cuse al frente, Lucasfilm busca consolidar una narrativa sólida, con personajes potentes y una factura que eleve aún más el listón de sus producciones televisivas.

La historia de "Star Wars" ha demostrado ser lo suficientemente elástica como para incorporar nuevas voces sin perder su esencia. Carlton y Nick Cuse —con sus trayectorias complementarias— podrían ser la combinación perfecta para impulsar una nueva era dentro de una galaxia muy, muy lejana.