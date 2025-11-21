El Congreso acoge la presentación de ‘Anatomía de un instante’, la nueva serie de Movistar Plus+ sobre el 23F

El Congreso de los Diputados acogió este jueves la presentación de 'Anatomía de un instante', la nueva serie de Movistar Plus+ basada en el libro homónimo de Javier Cercas sobre la Transición española y el golpe de Estado del 23F. El acto tuvo lugar en la Sala Constitucional de la Cámara Baja y reunió a representantes institucionales, responsables del proyecto y parte del reparto.

Entre los asistentes se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el CEO de Movistar Plus+, Daniel Domenjó, el director y guionista Alberto Rodríguez y el propio Javier Cercas. También acudieron el presidente de Movistar Plus+, Javier de Paz, el productor José Manuel Lorenzo y varios miembros del elenco, como Álvaro Morte (Adolfo Suárez), Eduard Fernández (Santiago Carrillo) y David Lorente (Antonio Tejero).

Durante el acto, Pedro Sánchez afirmó que tanto la serie como el libro que adapta “cumplen una función esencial”, al contribuir a que las generaciones más jóvenes comprendan el proceso democrático español. Destacó que “la democracia en España no fue un accidente ni un automatismo histórico, sino un logro colectivo”, y señaló que la ficción actúa como “un puente entre generaciones” al recordar los esfuerzos y decisiones que marcaron aquel momento histórico.

El CEO de Movistar Plus+, Daniel Domenjó, explicó que la serie ha sido realizada “con el ánimo de sumar, construir y aportar”, y expresó su deseo de que el proyecto contribuya a un mejor conocimiento de la historia reciente. Subrayó que el objetivo es que 'Anatomía de un instante' no solo informe y entretenga, sino que también fomente la comprensión del contexto político y social de la época.

Por su parte, Javier Cercas mostró su agradecimiento por la adaptación televisiva de su obra, calificándola como “un proyecto complejo” que finalmente se ha materializado. Dirigiéndose al presidente del Gobierno, pidió la desclasificación de documentos relacionados con el 23F, a lo que Sánchez respondió que el Ejecutivo está trabajando en una reforma de la ley de secretos oficiales, aunque señaló que la aprobación requerirá una mayoría parlamentaria.

'Anatomía de un instante' incluye varias escenas rodadas en el propio Congreso y forma parte de las apuestas de ficción histórica de Movistar Plus+. El estreno de la serie marca un nuevo acercamiento audiovisual a uno de los episodios clave de la historia reciente de España.