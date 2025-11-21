Andreu Buenafuente frena su agenda por motivos de salud, pero su presencia en las Campanadas 2025 no peligra

Tres días después de que RTVE anunciara a Silvia Abril y Andreu Buenafuente como la pareja elegida para presentar las Campanadas de Fin de Año, el presentador de 'Futuro Imperfecto' ha hecho sonar la alarma en los pasillos de la corporación con su decisión de frenar sus próximos trabajos.

"Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse", reza el breve comunicado publicado por su productora, El Terrat, a primera hora de la tarde.

El cómico catalán ha detallado que en estos momentos necesita "parar un poco" para recuperarse y poder volver "con la energía que se merece todo lo que hago", agradeciendo al público la "comprensión, el apoyo y el cariño".

Tras esta decisión, la pregunta era inevitable: ¿Su parón afectará al último programa del año desde la Puerta del Sol? La respuesta no se ha hecho esperar y, durante el Telediario 1, Alejandra Herranz ha confirmado su presencia en la última noche del año.

De esta forma, Buenafuente solo detendrá, de forma temporal, la grabación de su programa, que este jueves emitió su última entrega. De hecho, fue la primera ocasión en la que el humorista habló públicamente de las Campanadas.

Después de su habitual monólogo inicial, su pareja sentimental y compañera para tomarse las doce uvas apareció con un reloj de atrezzo y acompañada del sonido de las campanadas, momento en el que Buenafuente aprovechaba para recriminarle irónicamente que hubiera aceptado sin haberle consultado.