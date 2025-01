El creador de "Succession" vuelve a apostar por MAX para su próximo gran proyecto

"Succession" ha sido uno de los platos fuertes de MAX en el último lustro, obteniendo una valoración positiva tanto de público (8,8 en IMDb) como de crítica profesional, con 75 nominaciones a los Emmy a lo largo de las cuatro temporadas que conforman la serie, ganando 19 estatuillas doradas. Su creador, Jesse Armstrong, volverá a colaborar con la plataforma de streaming tras el éxito cosechado con la serie, pero esta vez cambia de formato, ya que realizará una película según la última información publicada por el medio estadounidense Deadline.

Una crisis que pondrá una amistad patas arriba

Armstrong se centrará de nuevo en el ecosistema financiero. La trama girará en torno a cuatro amigos envueltos en una crisis económica que tiene un impacto global, tomando como referencia los hechos ocurridos en 2008 en todo el mundo tras la quiebra de Lehman Brothers, un proceso que sacudió a todas las economías del mundo, incluida la de nuestro país, aunque en un inicio se intentará ocultar con una calificación de Champions League de nuestro sistema económico cuando estaba más cerca de la primera RFEF (tercera categoría de nuestro balompié).

Además de MAX, Jesse Armstrong cuenta con la colaboración de Frank Rich, un experimentado productor de MAX tras su salida del New York Times. De momento poco más se sabe de este nuevo proyecto, que buscará iniciar sus grabaciones en algún punto de 2025.El éxito de "Succession" marcó un antes y un después en la carrera de Jesse Armstrong, consolidándolo como uno de los guionistas más destacados de su generación. Aunque sus mayores triunfos han llegado en televisión con series como "Succession", "Peep Show" y "The Thick of It", Armstrong también ha dejado huella en el cine. Su obra más reconocida en la gran pantalla es "In the Loop", que le valió una nominación al Oscar al Mejor Guion Adaptado. Además, ha participado en otras producciones como "Four Lions" y "Downhill", demostrando su versatilidad en diferentes formatos y estilos narrativos.