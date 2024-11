Crónica de un Mundial (robado) que cambió el mundo

«Nadie se mueve mejor en el fango que la Federación Española de Luis Rubiales», se escucha a una de las jugadoras. Declaraciones que se entrecruzan, se mezclan, porque están todas. O muchas. Para dar su versión de todo lo que pasó. Es parte del documental que se estrena hoy a nivel mundial en la plataforma de Netflix. «#SeAcabó: Diario de las campeonas» es el título que engloba el camino de un Mundial, con una tremenda antesala en la que se cosechó una gran polémica que saltó por los aires con el controvertido beso de Rubiales en el fervor de la celebración. El fin de una era, tal vez.

El 20 de agosto de 2023 debería haber sido el día más feliz de esas campeonas que lograron hacer historia y traer un Mundial, nada menos, para casa. Había mucho trecho recorrido. Una guerra abierta dentro de la federación que se había visibilizado mucho antes.

A pesar de que esta historia, incluso su intrahistoria, ha copado titulares de manera incesante, en ««#SeAcabó: Diario de las campeonas» hay mucho más. Figuras clave como Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Laia Codina, Sandra Paños o Lola Gallardo desvelan detalles desconocidos hasta la fecha y analizan las claves del movimiento social que dio la vuelta al mundo tras el triunfo de la selección española en la Copa Mundial Femenina de Fútbol en 2023. El documental profundiza en la amistad, en la división de las propias jugadoras, en cómo tuvieron que definirse en tiempos convulsos, complicados, con decisiones que comprometían el futuro de su profesión.

Un hecho que hizo que algunas jugadoras se quedaran fuera del Mundial, como fue el caso de Sandra Paños, quien afirma que «no pude ver los partidos, porque no me hacía bien verlos». Una lucha que dejó graves secuelas por el camino, pero que no fue impedimento para que cuando la situación lo requirió tuvieran la generosidad de estar todas a una y se generara, tras la polémica rueda de prensa de Rubiales en la que anunció que no iba a dimitir, el movimiento que traspasó fronteras #Seacabó. La unión hizo la fuerza y tuvieron claro que había cosas «que ya no íbamos a tolerar», admite Irene Paredes.

Guerra con Vilda

Mucho antes de todo esto, se habla de la guerra con Vilda, de la lucha interna para reclamar unos derechos mínimos y de cómo

se les «roba» ese Mundial con el protagonismo de Rubiales, entre otras estrategias que quisieron construir otro relato de la historia.

Estamos hablando de un proyecto producido por YourFirst Originals y dirigido por Joanna Pardos, quien explica que «las jugadoras relatan lo vivido en el último año desde un lugar donde no lo habían hecho nunca. Es la primera vez que muchas hablan de esto. Es un privilegio contar con testimonios tan personales de un hito que ha marcado un antes y un después en la historia deportiva y social de nuestro país».

Los co-productores ejecutivos, Javier Martínez y Luis Miguel Calvo, añaden que «es la historia de cómo un grupo de mujeres excepcionales no solo transformaron el deporte que aman, sino que también desafiaron y cambiaron las percepciones y estructuras sociales, inspirando a generaciones futuras a luchar por la igualdad y el reconocimiento. Es una crónica de resistencia, pasión y triunfo ante la adversidad, marcando un hito en la lucha por la igualdad en el deporte y en la sociedad».

Una crónica que relata un Mundial y un cambio de mentalidad. Ya no todo vale.