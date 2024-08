¿Cuánto dinero se gastó RTVE en su fallida serie Cicatriz?

RTVE vuelve a tropezar en el terreno de la ficción con "Cicatriz", su más reciente miniserie basada en la novela de Juan Gómez-Jurado. Con un presupuesto que supera los 9 millones de euros, la producción se presenta como una de las más caras de la cadena pública, pero los primeros datos de audiencia no acompañan a esta inversión. Tras la emisión de solo dos episodios, la serie ha logrado una media del 6,2% de cuota de pantalla y apenas 449.000 espectadores, cifras que no auguran un futuro prometedor.

Cada uno de los capítulos de "Cicatriz" ha costado a RTVE alrededor de 1,2 millones de euros, un gasto considerable que, hasta el momento, no ha encontrado respaldo en la audiencia. La cadena, sin embargo, ha defendido su inversión señalando la importancia del consumo no lineal, es decir, los visionados en plataformas digitales y a la carta, aunque esta justificación no siempre convence a los críticos ni a los espectadores.

Mientras "Cicatriz" lucha por ganar terreno en la programación de La 1, RTVE ya tiene la mirada puesta en su próxima apuesta: "Las abogadas". Esta serie, inspirada en las vidas de Manuela Carmena, Cristina Almeida, Lola González y Paca Sauquillo, se estrenará en otoño y será presentada en el FesTVal de Vitoria. Aunque la cadena confía en que esta nueva ficción pueda atraer a más público, el historial reciente de fracasos en la ficción televisiva mantiene las expectativas moderadas.

A pesar de estos desafíos, RTVE sigue buscando fórmulas para revitalizar su oferta de series, aunque el reto de equilibrar calidad, innovación y audiencia sigue siendo un terreno difícil de conquistar. Con "Las abogadas" en el horizonte, la cadena pública se enfrenta a la tarea de recuperar la confianza de los espectadores y justificar las millonarias inversiones que, hasta ahora, no han dado los resultados esperados.