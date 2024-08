La cuarta franquicia de "American Story" abre las puertas al deporte y sus escándalos

La cuarta franquicia de "American Story" es una realidad con la llegada al mundo del deporte. FX ha mostrado el primer vistazo a la primera historia en la que se centrará, el caso de Aaron Hernández, jugador de los New England Patriots de la NFL, que pasó a ser una superestrella del fútbol americano a ser condenado por un delito de asesinato a cadena perpetua.

La caída de una superestrella

La serie "American Sport Story: Aaron Hernández" se adentrará en la vida y el trágico destino del exjugador de la NFL en una entrega de 10 episodios. La producción explorará los antecedentes familiares de Hernández, sus episodios de violencia, su condena y el suicidio en prisión en 2017. El estreno en Estados Unidos está previsto para el 17 de septiembre, y al ser una serie de FX, es probable que en España se pueda ver a través de Disney+, plataforma que ya incluye otras producciones de Ryan Murphy como "American Story" y "The Bear".

Josh Andrés Rivera, conocido por su papel en "Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes", interpreta a Hernández en la serie. El guion ha sido desarrollado por Stu Zicherman, responsable de éxitos como "The Affair" y "The Americans", basándose en el podcast "Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc." de The Boston Globe y Wondery. Ryan Murphy, junto con su habitual colaborador Brad Falchuk, ejerce como productor ejecutivo. El rodaje comenzó el 3 de abril de 2023 en Ciudad de Jersey, Nueva Jersey. Sin embargo, se suspendió en julio debido a la huelga SAG-AFTRA de 2023, retomándose en diciembre. En marzo de 2024, el rodaje continuó en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.