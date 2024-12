Dave Filoni detalla el avance de "Ahsoka 2" y celebra el fin de rodaje de "The Mandalorian y Grogu"

Dave Filoni, director creativo de Lucasfilm y una de las figuras clave detrás del renacimiento de Star Wars en Disney+, ha compartido jugosos detalles sobre los próximos pasos de la franquicia. Durante la premiere de "Tripulación perdida", la nueva serie de Disney+, Filoni habló sobre la esperada película "The Mandalorian y Grogu" y la segunda temporada de "Ahsoka", mostrando el imparable crecimiento de esta galaxia muy, muy lejana.

Con estreno previsto para el 22 de mayo de 2026, la película que culminará los eventos de "The Mandalorian" y sus spin-offs ya está en fase de postproducción. Filoni reveló su entusiasmo por el proyecto, destacando la evolución de Grogu, el querido “Baby Yoda”: "Grogu se ha convertido en una gran estrella. Lo que podemos hacer ahora con las marionetas es increíble en comparación con la primera temporada. Ha sido fantástico colaborar con Jon [Favreau] en esta película; es una creación maravillosa y una pieza clave de esta historia."

Aunque los detalles sobre la trama permanecen en secreto, Filoni dejó entrever que la película será un cierre épico para esta etapa del universo Star Wars.

"Ahsoka" regresa con fuerza

Tras el éxito de la primera temporada de "Ahsoka", Filoni confirmó que la segunda temporada es su próximo gran proyecto. "Está casi lista. He estado trabajando solo en el guion y ha sido un desafío, pero también muy satisfactorio", declaró el cineasta. Aunque no hay fecha oficial de estreno, Filoni aseguró que la continuación de las aventuras de Ahsoka Tano (Rosario Dawson) profundizará en los arcos planteados en la primera entrega: "Sé que los fans están muy interesados en saber hacia dónde vamos. Me encanta trabajar con Rosario y con el equipo, y creo que esta temporada será emocionante para todos."

El futuro de Star Wars

Con Tripulación perdida ya disponible en Disney+, "The Mandalorian y Grogu" en camino a los cines y "Ahsoka 2" avanzando rápidamente, el universo de Star Wars se mantiene en plena expansión. Filoni y Favreau continúan liderando esta nueva era, combinando nostalgia, tecnología de vanguardia y narrativas épicas para mantener vivo el legado de la saga. La Fuerza sigue fuerte con ellos.