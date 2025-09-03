Revés para los Hermanos Caballero: 'Por el amor de Dios' cancelada por "diferencias irreconciliables" con HBO MAX

Mientras que Netflix y 'Muertos S.L.' es la cara para Alberto y Laura Caballero, HBO MAX se acaba de convertir en la cruz de los hermanos, que iban a completar un póker de plataformas con su nueva serie 'Por el amor de Dios' pero finalmente este proyecto no verá la luz por "diferencias irreconciliables" con la productora Contubernio Films. El propio Alberto ha sido el encargado de anunciar esta mala noticia a través de su cuenta de X, publicando además una foto de Carlos Areces, quien iba a volver a liderar el casting de esta nueva ficción como ya hiciera en la Funeraria Torregrosa y en la serie 'El Pueblo'.

Un dúo muy exitoso

Alberto y Laura Caballero han logrado consolidarse como referentes de la comedia televisiva en España, gracias a una trayectoria repleta de éxitos en distintas plataformas. Tras alcanzar gran popularidad con su primera gran creación, 'Aquí no hay quien viva', el dúo afianzó su estilo con 'La que se avecina', una serie que ha sabido reinventarse con el paso del tiempo. En 2025, la ficción estrenó su temporada número 15 a través de Amazon Prime Video, con dos nuevas entregas ya confirmadas. Su versatilidad también quedó demostrada con 'El Pueblo', una comedia de tono rural que encontró su lugar en la misma plataforma. En Netflix, los hermanos Caballero dieron en el clavo con 'Machos Alfa', una sátira sobre las masculinidades modernas que ha conectado con públicos diversos y que ya trabaja en su cuarta temporada. Otro de sus proyectos más recientes, 'Muertos S.L.', comenzó en Movistar Plus+ y fue adquirida por Netflix en 2025.