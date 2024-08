Emilia Clarke, de "Juego de Tronos" a dar el salto a la televisión

La actriz Emilia Clarke, conocida mundialmente por su icónico papel como Daenerys Targaryen en "Juego de Tronos", está lista para regresar a la televisión con un emocionante proyecto. Clarke protagonizará "Ponies", un thriller de espionaje que será producido por Peacock. Tras su paso por el universo cinematográfico de Marvel con "Invasión Secreta", la actriz vuelve a las series con un rol que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

"Ponies" es una creación de David Iserson, conocido por su trabajo en "Mr. Robot", y Susanna Fogel, directora de "The Flight Attendant". Ambos han colaborado previamente en la comedia "La espía que me plantó", y ahora se embarcan en esta nueva serie que mezcla suspense y espionaje. Clarke no solo será la protagonista, interpretando a Bea, sino que también participará como productora ejecutiva, lo que subraya su compromiso con el proyecto.

La trama de "Ponies" se ambienta en Moscú en 1977, durante la Guerra Fría. La serie sigue a dos mujeres, denominadas "PONIES" (Persons Of No Interest, o "Personas Sin Interés" en la jerga de los servicios de espionaje), que trabajan como secretarias en la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, sus vidas cambian drásticamente cuando sus maridos son asesinados en misteriosas circunstancias. A partir de ese momento, Bea y su compañera Twila, una intrépida chica de pueblo, se ven obligadas a convertirse en agentes de la CIA, mientras intentan desentrañar una gran conspiración que amenaza con cambiar el curso de la historia.

La actriz Emilia Clarke Isabel Infantes GTRES

Esta no es la única serie de espionaje que Peacock ha encargado recientemente. La plataforma también ha dado luz verde a otro proyecto sin título definitivo, producido por James Wan, conocido por "Aquaman", y protagonizado por Simu Liu, estrella de "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos". Con estas apuestas, Peacock refuerza su oferta de contenido original, particularmente en el género del suspense y espionaje.

Por otra parte, además de "Ponies", Emilia Clarke también será una de las protagonistas de la miniserie "Criminal" de Prime Video, un dramabasado en la novela gráfica de Ed Brubaker y Sean Phillips. Este proyecto, que está actualmente en rodaje, contará con un elenco de gran nivel, incluyendo a Charlie Hunnam, Richard Jenkins y Adria Arjona.