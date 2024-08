¿Qué oro olímpico participó en "Juego de Tronos"?

Daniel Wiffen se ha consagrado en París como el nadador más rápido en la disciplina de 800 metros libres, colgándose la medalla de oro y ganando reconocimiento en el mundo del deporte. Sin embargo, para los fanáticos de "Juego de Tronos", su rostro ya era familiar antes de su éxito en las piscinas.

Uno de los mejores capítulos de la serie

En 2013, Wiffen y su hermano gemelo, también nadador, participaron en el rodaje de la popular serie. Ambos hicieron un breve cameo en el noveno episodio de la tercera temporada, titulado "Las lluvias de Castamere" y conocido por los seguidores como "La Boda Roja", debido a la brutal masacre que se representa en esa escena. Este episodio fue trascendental en la trama de la serie, y los jóvenes hermanos aparecieron como extras, en una escena breve que lograron filmar en solo un día. Además, su hermana también formó parte del elenco, interpretando a Neyla, una de las hijas de Frey.

A pesar de haber aparecido en una de las series más icónicas de la televisión, Daniel Wiffen confesó en una entrevista con el periódico The Mirror que, cuando era joven, no estaba familiarizado con "Juego de Tronos". "Mis padres no me permitían verla, aunque creo que mi padre la veía siempre", comentó. En el episodio, los espectadores pudieron ver a Wiffen y a su hermano sentados en un escalón mientras los Stark entraban en el salón, justo antes de la masacre perpetrada por las familias Frey y Bolton. Más de una década después, los hermanos Wiffen recuerdan con orgullo su pequeño papel en la serie, pero con una medalla olímpica en sus manos, Daniel tiene ahora un éxito aún mayor que celebrar.