Los Emmy impulsan a esta aclamada serie que ha regresado al top 10 de Netflix

El pasado 14 de septiembre se celebró, en el Peacock Theater de Los Ángeles, la 77ª edición de los Premios Emmy, una de las ceremonias más importantes en cuanto a premios de televisión se refiere. Estos galardones tienen un gran calado en la audiencia y 'Adolescencia' puede dar fe de ello tras conseguir, entre otros, la estatuilla a mejor miniserie.

La semana del 15 al 21 de septiembre, justo después de conocerse todos los ganadores de los Emmy 2025, la serie con Owen Cooper como protagonista volvió a colarse en el Top 10 de series más vistas en Netflix, registrando 3,6 millones de visualizaciones.

Unos números que también le han convertido en la quinta serie en idioma inglés más vista de la lista, poniendo de relieve su gran éxito, después de haber logrado ser la segunda serie en inglés más popular de la plataforma, con 146,2 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días de emisión, solo por debajo de la primera temporada de 'Miércoles'. Todo ello gracias a los ocho premios que recibió, incluyendo los de mejor miniserie, mejor actor principal (Stephen Graham), mejor actor de reparto (Owen Cooper) y mejor actriz de reparto (Erin Doherty).

La ficción ha sido una de las grandes sorpresas de este año por su utilización del plano secuencia: cada episodio está grabado en una única toma, sin cortes. Una técnica que sumerge de lleno a la audiencia en el mundo de Jamie Miller, un chico de 13 años que ve su vida trastocada de la noche a la mañana.

'Adolescencia' comienza con una impactante redada policial en su hogar, donde es arrestado bajo la sospecha de haber asesinado a una compañera de clase. A partir de este momento, el espectador es arrastrado a un thriller psicológico que no busca tanto resolver el crimen, sino explorar las complejidades de la mente de un adolescente en un mundo cada vez más hostil.