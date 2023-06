Los esperados estrenos de Netflix, Atresplayer, HBO Max, Prime, SkyShowtime, Disney+ y el resto para el mes de junio

Enjuaguen sus lágrimas por las series perdidas. Un último vistazo atrás para ver los últimos episodios de «Succession» (HBO Max), «Ted Lasso» (Apple TV+), «Barry» (HBO Max), «Yellowjackets» (Movistar Plus+), «Anatomía de Grey» (Disney+) o «La maravillosa señora Maisel» (Prime Video). Las plataformas no descansan y precisamente este mes de junio es uno de los de más actividad de estrenos en series, cine y documentales.

Netflix

El día 2 de junio llega a la plataforma la tercera temporada de «Valeria». En esta entrega, Valeria (Diana Gómez) es una escritora de éxito y por fin lleva una relación «relajada» con Víctor (Maxi Iglesias). Entonces, ¿por qué con cada duda el mundo de Valeria parece cambiar a blanco y negro?

El día 20 llega la esperadísima tercera temporada (Volumen 1) de «The Witcher», que tiene el atractivo de ser la última de Henry Cavill como Geralt de Rivia.

Y hoy mismo se ha anunciado que la sexta temporada de «Black Mirror» se lanzará el próximo 15 de junio. También se estrenan el día 2 de junio «Los días», «Primicia», «Manifest» (Temporada 4 Parte 2); «Barracuda Queens» (5), «Yo nunca» (T4) (8); el día 9, «Este mundo no me hará mala persona», «Recursos humanos» (T2), «Sabuesos»; «Madre de alquiler» (14), «Queremos el divorcio» (22) y «Ooku: Los aposentos privados» (día 29).

HBO Max

Tras su paso por el Festival de Cannes, el primer gran estreno de este mes es «The Idol», la nueva serie creada por Sam Levinson que cuenta con Abel «The Weeknd» Tesfaye y Lily-Rose Depp como pareja protagonista. Llega el 15 de junio. El día 22 regresa el trío de amigas más famoso de la historia de la televisión: Carrie, Miranda y Charlotte, en la segunda temporada de «And Just Like That...». Además, los regresos de «Nancy Drew en su cuarta temporada (1 de junio); «Mayans M.C.» con su quinta y última temporada (13 de Junio); «Los Gemstone» (19 de junio) y «Warrior» (29 de junio), con sus terceras entregas. En series documentales y entretenimiento: «Desnudez. Fuerza. Orgullo», el 1 de junio; la tercera temporada de «Painting with John», el 3 de junio; «El regreso de la reina de Versalles», el 8 de junio; «Trump: Unprecedented», y «Las cinco primeras», el 9 de junio; «El gran sarao», el 16 de junio; «Sofía y la vida real», el día 23; «Los pecados de la iglesia Hillsong», el 29 de junio y la tercera y última entrega de «El último baile de Magic Mike el 2 de junio.

Atresplayer Premium

La plataforma de Atresmedia promete el estreno del año con «Las noches de Tefía», la serie de seis episodios que se presentó en el Festival de Málaga, donde logró un largo aplauso y una gran ovación, y que se lanzará el próximo 25 de junio. Creada por Miguel del Arco, narra uno de los episodios más desconocidos de nuestra historia: el campo de concentración franquista que existió entre los años 50 y 60 en Fuerteventura donde se recluía a los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes.

Disney Plus

«Invasión secreta» (21 de junio) es la gran apuesta de estreno de Disney Plus para este mes. Protagonizada por Samuel L. Jackson, que regresa para interpretar a Nick Fury, descubre una invasión clandestina en la Tierra por parte de una facción de los Skrulls, por lo que se une a sus aliados.

También llegan dos miniseries; la británica «Great Expectations» (día 28) y «Saint X» (7 de junio); la secuela de «Avatar», «American Dad» (T 19), «Abbott Elementary» (Nuevos episodios) el 14 de junio y el 30 la docuserie «548 Días: Captada por una secta».

SkyShowtime

La nueva jugadora en el streaming estrena «Las invisibles» el 5 de junio; la segunda temporada de «Star Trek: Strange New World» llega el 16 de junio, y la plataforma recupera «Foodie Love», el 19 de junio.

Movistar Plus+

La plataforma estrena el 17 de junio la primera parte de la séptima temporada de «Outlander»; vuelve «Rapa» con su segunda temporada el 15 de junio y la segunda también de «State of the Union», el 21 de junio; estreno de «Narcas» el 19 de este mes. En cuanto a series documentales destacar el lanzamiento de «Zero, la revista que sacó del armario a un país»; «No Direction Home (Dylan según Scorsese)», el 9 de junio; «La rebelión de Rosa Parks», el 15 de junio y «The Beatles y la India», para el día16.

Prime Video

«Citas Barcelona» llega de estreno el 13 de junio y despedimos para siempre a «Jack Ryan, de Tom Clancy» con su cuarta temporada el 30 de junio.

Apple TV+

El 9 de junio la plataforma lanza «The Crowded Room» thriller protagonizado por Tom Holland.