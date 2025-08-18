'Fantasmas' eleva el espíritu Neox

Neox estrena hoy, a partir de las 18:00 horas, 'Fantasmas', la ficción estadounidense creada por Joe Port y Joe Wiseman, que triunfa al otro lado del charco y narra la vida de un grupo de espíritus que habitan una mansión recientemente remodelada, y sus interacciones con la dueña de esta. Samantha y Jay buscan un cambio en su ajetreada vida en Nueva York. La pareja de casados aprovecha la oportunidad de mudarse a una vieja casa de campo para convertirla en un "bed and breakfast". Esta mansión pertenecía a Sophie Woodstone, tía abuela de Sam, y aunque aún conserva su encanto, el paso de los años ha dejado la casa derruida. Tras un accidente durante el proceso de renovación, Samantha descubre que puede ver y oír a los fantasmas, antiguos residentes de su nuevo hogar.

La ficción está protagonizada por la actriz neozelandesa Rose McIver ('iZombie') en el papel de Samantha y Utkarsh Ambudkar ('Dando la nota', 'Yo nunca', 'The Mindy Project') como Jay, su marido. Interpretando a los fantasmas de la mansión encontramos a Brandon Scott Jones, al comediante Richie Moriarty, Asher Grodman, Rebecca Wisocky, Sheila Carrasco, Danielle Pinock, Roman Zaragoza y Devan Chandler Long, entre otros.

'Fantasmas' fue estrenada en el canal americano CBS en octubre de 2021 y ha sido tal su éxito (un promedio de 8,3 millones de espectadores desde su estreno) que ha sido renovada para una quinta y sexta temporada. Este 2025 ha resultado ganadora a Mejor Serie de Comedia de Género en los Saturn Awards por la Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films de Estados Unidos, además de resultar nominada a diversos premios de la crítica y audiencia por su guion y reparto a lo largo de sus cuatro temporadas de emisión hasta la fecha. Esta comedia situacional está basada en la serie británica del mismo nombre, 'Ghosts', que se emitió en la BBC desde 2019 a 2023.

'Fantasmas' ("Ghosts") es una comedia que gira en torno a Samantha, periodista freelance, que, tras heredar la mansión, salta de lleno en su proyecto de renovación. Tras un accidente que deja su cuerpo clínicamente muerto durante tres minutos, despierta con la capacidad de ver, oír e interactuar con los fantasmas de la Woodstone Manor. Su marido es Jay, un prometedor chef, que deja su vida profesional en la ciudad para abrir el B&B junto a ella. Es aficionado a los cómics y videojuegos. Intenta comunicarse con los espíritus de la casa, aunque no puede percibirlos. Ambos deciden hacer un cambio en sus vidas y mudarse de la gran ciudad a una casa de campo destartalada que han heredado, con el plan de convertirla en un sencillo y tranquilo hotel apartado del bullicio. Pronto descubrirán que la casa está abandonada, pero no deshabitada, puesto que entre sus muros vive un curioso grupo de espíritus, residentes de la misma casa en distintas épocas. Este entrometido grupo de fantasmas, que ya estaba preocupado por el alboroto que supone la llegada de los nuevos inquilinos y la renovación de su hogar, se lleva un susto mortal al descubrir que Samantha es la primera persona viva que puede verlos y oírlos.

La trama de los primeros episodios nos lleva a Samantha y Jay, que son un joven matrimonio neoyorquino que hereda una mansión en el campo y trasladan allí sus vidas con el objetivo de convertirlo en un "bed and breakfast". Lo que no saben es que la casa también está ocupada por un grupo de fantasmas en contra de la reforma. Después de caer por las escaleras y sufrir una contusión, Samantha se preocupa porque ve y oye cosas que no existen. Mientras, los fantasmas, también en shock, intentan hacerla ver que son reales y no alucinaciones. Al excavar en la propiedad, Sam y Jay descubren los huesos de Thorfinn, el espíritu vikingo, y consideran vender los restos a un museo para financiar su proyecto. El vikingo trata de convencer a Samantha de que lleve a cabo el tradicional ritual vikingo que nunca tuvo.

La comedia está muy conseguida gracias al trabajo de los actores y las situaciones cómicas que se crean cuando los fantasmas ven truncadas sus monotonías con las obras que quiere hacer la pareja para montar su hotelito. Así, la ficción se estructura entre las reformas e historias que nos ayudarán a conocer mejor a cada fantasma, y, según sus creadores, también les sirve para "arrojar luz sobre la historia estadounidense". Los nuevos inquilinos también tendrán que vérselas con una familia rival, los Farnsby, que pondrán en aprietos tanto su estilo de vida como sus proyectos.