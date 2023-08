Filmin estrena "El manipulador", una desgarradora serie sobre el abuso sexual

El martes 29 de agosto llega a Filmin “El manipulador”, en exclusiva en España, una serie de un true crime sueco firmado por el creador de la popular serie "The Restaurant", que se basa en una terrible historia real de abuso sexual en el mundo ecuestre.

Sucedió en 1996, cerca de Estocolmo, concretamente en el centro hípico de Ekerö. El encargado de la granja era uno de los profesores más queridos, así como un padre y marido estupendo. Pero, tras esta fachada, se escondía un pedófilo manipulador que abusó de varias menores, incluidas sus hijas. La misma Sophie Jahn, hija mayor del encargado, ha colaborado con la producción con su testimonio.

La serie se centra en Molly (Saga Samuelsson), una joven que ingresa en la hípica para escapar de su desestructurada familia y que no puede imaginarse la pesadilla que le depara el futuro. La situación se empieza a enturbiar y pronto se dará cuenta de que no es la única víctima de los abusos del entrenador, pero sí la única que no teme plantarle cara, cueste lo que cueste. Aunque en la vida real estos hechos se produjeron por más de 28 años, en la ficción se ha reducido a 14, pero nos cuenta perfectamente la desoladora realidad vivida por cuatro mujeres que consiguieron combatir al monstruo y sobrevivir.