El fracaso de La 1 que Netflix ha convertido en éxito: 'Weiss & Morales' es lo más visto en las últimas 24 horas

Hace años que las series emitidas en la televisión lineal dejaron de funcionar y las cadenas han optado por ofrecer otros formatos como programas en directo o concursos. Sin embargo, aún es posible encontrar alguna ficción en prime time, aunque esté abocada al fracaso. Es lo que le ha ocurrido a 'Weiss & Morales', que recientemente ha rescatado Netflix y le ha dado una nueva vida.

La producción hispano-alemana protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin llegó a La 1 el 23 de mayo para emitirse en el prime time de los viernes durante cuatro semanas, pero las aventuras de estos dos agentes de la ley pincharon en hueso, anotando una media de 595.000 espectadores y 6,5% de cuota de pantalla.

Una audiencia que se fue diluyendo desde el primer capítulo, donde tan solo alcanzó 940.000 seguidores, una cifra bastante alejada de los 352.000 espectadores que vieron el cuarto y último episodio de la serie producida por RTVE, ZDF, Portocabo, Nadcon y ZDF Studios.

Estos datos convirtieron a 'Weiss & Morales' en uno de los mayores fracasos de la temporada pasada, pero se ha resarcido en las últimas 24 horas de la mano de Netflix, donde ha conseguido ser de lo más visto en España un día después de su debut en la plataforma.

Ambientada en los paisajes luminosos de las Islas Canarias, la ficción es un southern noir que se aleja de la oscuridad clásica del género. Cada episodio presenta un nuevo caso criminal relacionado con la comunidad alemana en las islas, explorando desde entornos industriales y tecnológicos hasta retiros espirituales y comunidades de nómadas digitales.

Las Canarias no son solo escenario, sino un personaje más. Su mezcla cultural, su arquitectura única y su naturaleza exuberante aportan textura y autenticidad a una serie que pone el foco tanto en la investigación como en los aspectos humanos de sus protagonistas.

Tal y como se desprende de su sinopsis, cuando un crimen es cometido en las Islas Canarias y afecta a la comunidad alemana, el sargento de la Guardia Civil española Raúl Morales y la agente de la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana Nina Weiss se verán obligados a trabajar juntos. Una colaboración que no agrada a ninguno, pues pondrá en evidencia sus diferencias. Pero, a pesar de ello, encontrarán la manera de resolver cada uno de los casos que se les presenten.