Gloria Estefan reivindica el orgullo latino en 'El Hormiguero': "Necesitamos crear lazos"

Pablo Motos ha recibido este jueves en 'El Hormiguero' a Gloria Estefan para cerrar una semana en la que el programa de Antena 3 ha vuelto a liderar el prime time. La cantante será la cabeza de cartel de las celebraciones que prepara la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad ha llegado proclamándose la "Conga Queen".

La artista de éxitos como 'Conga' o 'Mi Tierra' ha reivindicado la necesidad de crear y nutrir "los lazos" con la comunidad hispanohablante porque "compartimos la lengua y en este momento tenemos que estar orgullosos de donde venimos y de nuestros familiares".

Asimismo, ha hablado de cómo se vive en Estados Unidos siendo latino tras la vuelta de Donald Trump al Gobierno: "Me da un poco de miedo, hablo con mi tarjeta de pasaporte por si acaso, sería algo increíble que me arresten por hablar español. Hay que tener siempre la emigración legal, pero ver a las familias que están separando, ver cómo han maltratado a ciertas personas da miedo. Llevo viviendo varios años allá y nunca había visto algo así".

Recientemente, Gloria Estefan ha publicado su primer disco completamente en español en 18 años, que ha sido nominado al Latin Grammy, y el presentador del programa le ha preguntado en qué idioma, entre el español y el inglés, se siente más cómoda: "Ambos son como mi hogar, pero el español es el idioma de mi corazón".

La artista ha matizado que estudió en inglés, por lo que si tuviera que "escribir un papel científico, lo haría en inglés", pero si necesita una canción lo haría en español porque es más romántico, al igual que lo elegiría para discutir.

Una de las canciones que a buen seguro cantará el próximo 5 de octubre en la madrileña Plaza de Colón será el tema que da nombre a su último álbum, 'Raíces', y cuyo videoclip se encargó de dirigir. La cantante se desplazó hasta "uno de los lugares más viejos de Miami, con raíces profundas" y se tuvo que enfrentar a varios peligros como la presencia de cocodrilos. "Había cocodrilos y tenía a alguien vigilando que no vinieran", ha relatado.

Además, el disco incluye una canción dedicada a su nieto y que lleva por título 'Mi Niño Bello (Para Sasha)', que compuso originalmente en inglés, pero que después escribió en español para su último proyecto.

La cubana lleva 50 años en la música y este año se cumplen 40 años de 'Conga', que cantaba con Miami Sound Machine. Una canción que ni siquiera su hija canta bien: "Cómo va a saber la gente de España cantarla, si mi propia hija tenía la letra mal".

En esa línea, ha recordado algunas anécdotas que le han ido sucediendo a lo largo de su trayectoria musical. Entre ellas, el día que le cayeron un "sinfín" de libélulas: "Todas me cayeron encima y casi me trago una. Yo me he tragado insectos cantando y sabe como eléctrico".

Así como ha contado algunos detalles de su vida privada como que le encantan los boquerones en vinagre o que no le gusta ir de compras y su marido Emilio, presente entre el público de 'El Hormiguero', es quien le compra la ropa.

Próximos invitados