"Golpe de revés", la serie sobre el abuso sexual en los deportes que llega a Movistar Puls+

El deplorable episodio que colma la actualidad en el país con respecto a las situaciones de abuso sexual en el deporte de élite es algo que, lamentablente, viene sucediendo hace mucho tiempo. Lo importante es darle visibilidad a estas situaciones, justicia a las víctimas y el respectivo castigo a los victimarios. Y en ese proceso de comunicación y visibilidad la televisión hace su parte.

Eso pensó Hania Elkington ("La serpiente de Essex"'), creadora y directora de "Golpe de revés", un thriller con Aidan Turner como un entrenador de tenis acusado de abusos sexuales por una jugadora con la que mantenía una estrecha relación. Proyecto dirigido por Eva Riley ("Perfect 10") y Toby MacDonald ("La Marquesa").

"La voz de las mujeres en el deporte nunca se ha oído tan alto y tan claro como en los últimos años", manifestó Elkington. "De Simone Biles a Naomi Osaka, de Emma Raducanu a Pam Shriver, las presiones y realidades de estar en lo más alto de sus carreras en el escenario mundial nos están llegando por fin, haciéndonos recapacitar sobre el precio que las jóvenes pueden pagar por las metas que tanto se esfuerzan en alcanzar. Escribir este drama, y poder conocer a la gente a través de mi profunda investigación, ha sido revelador. Espero que 'Golpe de revés' tenga el mismo efecto en el público y pueda convertirse en otra parte valiosa de esta historia urgente y emergente".

La historia creada por Hania es la de Justine Pearce (Ella Lily Hyland), una joven prodigio del tenis que con 17 años llega a semifinales de Roland Garros gracias a su esfuerzo y al exigente trabajo de su entrenador Glenn Lapthorn (Aidan Turner). Pero su prometedora carrera se ve truncada por una lesión así como la estrecha relación de confianza entre ambos. Cinco años después, la joven, que ahora trabaja como terapeuta, decide denunciar a su antiguo entrenador por abusos sexuales.

Aidan Turner no duda en aceptar que "todavía me desconcierta. Si eres médico, cuidador o profesor, es ilegal que mantengas relaciones con una persona a tu cargo menor de 18 años. Pero antes había una laguna legal que no se aplicaba a los entrenadores. ¿Eres un gran entrenador y te encanta enseñar a los niños o estás formando a jugadores jóvenes y por eso estás ahí? ¿Eres un gran padre y un gran marido o eres un monstruo y un sociópata? Era un malabarismo constante. Con algunos de los personajes que he interpretado es más fácil definir dónde están su moral y su ética. Hay algo que tienen que decidir o que aprender, y luego hay una gran revelación. Es un tipo de camino similar al que siguen todos los protagonistas románticos. A la gente a la que le gusta el tenis le va a encantar la serie. Hay un telón de fondo de deporte sano que contrasta, más bien poéticamente, con la trama de abuso sexual, del suspense… del tal vez sí o tal vez no".

El reparto lo completan Anna Chancellor ("The Crown"), Lorenzo Richelmy ("Marco Polo"), Manon Azem ("Eran diez"), Jessica Darrow ("Encanto"), Tom Varey ("Ridley Road"), Elizabeth Berrington ("The Nevers"), Amar Chadha-Patel ("Willow"), Steffan Rhodri ("La Casa del Dragón"), Maria Almeida ("Los extraños") y Harmony Rose Bremner ("Crimen en el paraíso").

"Golpe de revés" se estrena en doble episodio el domingo 24 de septiembre en Movistar Plus+. Cada domingo, dos nuevos episodios hasta completar los seis.