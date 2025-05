Seis capítulos de un viaje extraordinario que lleva a los miembros del buque Pentonkontors, una expedición por el océano formada por científicos e integrantes de la Armada Española, a vivir una aventura única en el lugar más inhóspito y alejado de la civilización, el Punto Nemo. LA RAZÓN ha podido hablar con varios de los actores destacados de la serie para conocer más detalles al respecto.

Existe una gran oferta audiovisual. ¿Por qué el espectador debería escoger «Punto Nemo»? ¿Qué le hace especial?

Óscar Jaenada: Tiene un cúmulo de géneros. No es ninguno en específico. Estamos haciendo algo que habitualmente tiene un poder anglosajón. A ellos se les da muy bien hacer todo esto por la capacidad económica que tienen, pero nosotros ahora en castellano vemos que también somos capaces de hacer esto. Tiene ese valor de que no hay muchos productos como este en ninguna plataforma en nuestro idioma.

El tema sobre el que versa la serie no está muy tratado en este ámbito. ¿Cuál creen que es el motivo para que no haya películas o series al respecto?

Alba Flores: Muy buena pregunta. Han estado lentos los demás. Es un lugar especial. Yo creo que también tiene que ver, me imagino, con que no es un rodaje fácil. Hay mucho mar, mucho barco... Es una apuesta fuerte. Quieres retratar una historia que pasa en alta mar, que pasa luego en una isla... Tienes que tener muchas ganas de contar esta historia para hacer esa apuesta.

¿Cuáles han sido las mayores dificultades que se han encontrado a la hora de los rodajes?

Óscar: Todo es complicado a la hora de grabar cuando no estás en un plató o en un sitio donde la luz y todo lo que sucede lo controlas tú. En el momento que sales al exterior hay mil cosas que te pueden pasar. Muchas son ajenas a ti. Y más aún cuando te metes a rodar en un barco en mar abierto. La marea sube y baja...

Alba: Exacto, la luz va cambiando. Hay que girar el barco...

Óscar: Muchos problemas técnicos y también artísticos a la hora de rodar todo lo que es en las cuevas en una semana específica. Aunque estén en el capítulo 1, 2, 3, 4...había que grabar todo de seguido. Interpretativamente es un reto que se nos añade a nosotros, que no tienen los norteamericanos cuando hacen sus producciones. Tenemos ese reto añadido y lo defendemos dándole un valor más.

¿Qué fue lo que les llamó más la atención de sus personajes?

Alba: A mí me gustaba mucho que fuese una científica, una bióloga marina. La conexión que tiene con los animales y que podía desarrollar un personaje que tiene una ideología de activista ecologista fuerte. Me apetecía muchísimo y me daba la oportunidad de explorar otra manera diferente de personaje que hasta ahora no había tocado. Algo más cimentado en la sensibilidad. Todo lo que me proponía a nivel teórico me resultaba muy interesante.

Maxi Iglesias: En mi caso, la parte más práctica de Jota. De cómo actuar y desenvolverse en una cosa que él tiene establecida. Hay que ejecutar, hay que moverse aquí, allí. Ante todo, la búsqueda de eficacia en cualquier situación. Partiendo de esa base, dejarme moldear por los pensamientos y la ideología del personaje de Nazaret (Alba Flores) y estar al lado del capitán (Óscar Jaenada), demostrándole la lealtad y la admiración que le profesa. Ha sido un rodaje que me ha dejado explorar y que, al grabar muchas veces por localización, he disfrutado mucho al ver esas diferencias entre el capítulo dos y, por ejemplo al cinco.

Óscar: A mí, interpretar a un militar. Eso era lo que más me podía enseñar. Y lo que más me podría retar también era irme a alguien cuadriculado, establecido, que obedece órdenes.

Hay escenas de mucha acción, explosiones, momentos espectaculares, ¿con cuál se quedan? Maxi: Me acuerdo de una que grabamos en las cuevas. Era muy complicada porque había mucho que hacer en poco tiempo. Queda patente la parte de anteponer la responsabilidad militar sobre lo que a lo mejor harían los otros protagonistas por sus sentimientos.

Alba: En todos los momentos del barco, cuando ya zozobra y se mueve... Eso era trabajo nuestro, el barco no hacía nada. Estoy bastante orgullosa de lo bien que nos sale a todos.

¿Qué personaje creen que puede sorprender más?

Óscar: Hay un desconocimiento, y hablo también desde lo personal, hacia uno de los cines que más cerca tenemos, que es el portugués. Pocos sabríamos decir uno o dos actores lusos y los tenemos aquí al lado. Esa es una de las cosas que más va a sorprender. El gran nivel que maneja esta gente. La calidad interpretativa, la empatía y lo mal aprovechado que tenemos aquello que está tan cerca.