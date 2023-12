'Hermanos' capítulo 24: chantaje, accidente, robo y estafa

‘Hermanos’, la ficción turca de Antena 3 que arrasa la noche de los lunes y los martes regresa con un nuevo episodio. Tras mostrar cómo Akif grabó la confesión de Sevval en la que reconocía ser la culpable de la muerte de Sevgi,este se dirige a la policía para entregar dicha confesión como venganza por haberle contado a Suzen que le estaba siendo infiel con Nebahat. Sevval, para impedir que Akif llegase a comisaría y la metiera de nuevo en problemas, le persigue con el coche produciéndose una colisión.

En el episodio de esta noche, el número 24 de la temporada 3, Sevval acompaña a Akif al hospital con el fin de quitarle el móvil para eliminar la confesión que le hizo. Este recupera la consciencia y evita que se elimine la grabación. Sevval le propone comprar dicha prueba por 200.000 liras por lo que Akif acepta el trato.

Tras salir del hospital, y en silla de ruedas, el empresario se presenta en casa de Suzan para decirle que por culpa del accidente no volverá a caminar. Suzan, que ya conoce las tretas de Akif, decide llamar al hospital para saber si se trata de otra mentira. Los médicos confirman sus sospechas por lo que Suzan echa a Akif de casa. Este, por su parte, decide buscar a Nebahat pero también recibe un portazo de su exmujer.

Por otro lado, Servef hablará con Zehra con el fin de obligarla a robar en el colegio para él a cambio de no hacerle daño a su marido. Tolfa pilla a Zehra cogiendo el móvil de Yasmin provocando que este se sienta decepcionado con ella. Ahmet, tras descubrir que Sevval estuvo involucrada en la muerte de su madre decide llevar a cabo el divorcio por lo que habla con su abogada para que inicie los trámites ya que no está dispuesto a que su futura ex mujer se lleve ni una sola lira de su fortuna.

En cuanto a la familia Eren, son echados a la calle ya que Ayla compra la propiedad de los hermanos después de que Sengüñ la pusiera en venta para invertir en el negocio del aceite, convirtiéndose, de nuevo, en víctimas de una estafa.