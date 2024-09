Jac Schaeffer: «Elijo proyectos para ese niño que quiere una puerta mágica en su armario»

Jaqueline Schaeffer tiene influencias dignas de alabanzas dentro del cine de los años 80. Por eso los que se sienten a ver «Agatha, ¿quién si no?», la nueva serie del Universo Marvel que acaba de estrenar Disney+, se sentirán como en casa. Los espectadores verán claramente que Schaeffer tiene tablas en el mundo de las brujas, con sus trabajos como coescritora de la historia inicial de la película «Black Widow», escritora de «The Hustle», «Capitana Marvel», y guionista principal de «WandaVision» (2021), de donde salió el spin off que sigue a la bruja Agatha Harkness y a su nuevo aquelarre en una nueva aventura.

Con Marvel detrás del proyecto, no es cuestión de dinero. ¿Cuáles han sido las partes más fáciles y difíciles de hacer esta serie?

Siempre es una cuestión de dinero en cualquier producción. Me llevó mucho tiempo entenderlo realmente. Pero, sí, la oportunidad de hacer programas con Marvel ofrece más recursos que otras situaciones, lo cual es maravilloso, y estoy agradecida. Creo que el aspecto más desafiante es que realmente me gusta hacer programas que tienen una estructura complicada, como «WandaVision». Y eso es lo que me derrite el cerebro, el desarrollo inicial, trabajar con los escritores talentosos que contrato en estos proyectos, y todos nosotros tratando de fusionar las mentes y descifrarlo. Es la parte intelectualmente más exigente, y creo que la más fácil. Quiero decir, esta es la parte más fácil (las entrevistas). Está hecho y hablas de ello. Pero yo diría que la parte más gratificante es la dirección. Estar en el set te atrapa con los actores. Porque en ese punto sabes lo que buscas, y solo tienes que mantenerte un poco abierto a sorpresas y cambios, cuestiones logísticas e ideas de actores. Y te metes en un flujo, y luego, si tienes suerte, estás capturando magia, y es fantástico.

Entre sus influencias «La historia Interminable», «Cristal oscuro» o «Dentro del laberinto». ¿Hay algo de «El mago de Oz»?

Sí, tal vez. Definitivamente es una influencia en este programa. Fue una estrella del norte para nosotros en muchos sentidos. No es esa historia, pero nos proporcionó una especie de guía porque nuestro programa es muy inusual. De alguna manera nos ayudó a darnos un poco de seguridad; como una especie de línea de base. Curiosamente, no es una de mis mayores influencias. Por supuesto, estoy muy familiarizada con la película. Diré que una de las cosas que me encanta de «El mago de Oz» es ese blanco y negro y luego abrir la puerta al color. Como en las que has nombrado, y ese momento en el que sientes que estás en un viaje mágico. Ya sabes, ese niño dentro de ti que quiere mucho una puerta mágica en su armario. Solo por un momento, te da esa emoción. Y siempre estoy eligiendo eso.

¿Cómo se logra el equilibrio perfecto entre la comedia y el terror de «Agatha»?

No sé si existe un equilibrio perfecto. Soy muy metódica en la mayoría de mi trabajo, pero la cuestión del tono es que es el único aspecto de mi trabajo que realmente tiene que ver con mi propia intuición y mis instintos al respecto. Es más difícil de diagnosticar cómo lo hago. Simplemente tengo la sensación de que estamos en un momento dramático y necesitamos aliviar la tensión con un chiste, o todo ha sido un poco tonto y ahora tenemos que acabar con eso y necesitamos que alguien sea real. No lo sé. Es una especie de voz en el fondo de mi mente que me dice cuál es la necesidad.