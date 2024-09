Vicente Ruiz "El Soro": "Francisco Rivera 'Paquirri' era un ser de otro planeta"

Fueron como hermanos, amigos, confidentes y compañeros de profesión. Dos toreros de raza y tronio. Vicente Ruiz «El Soro» y Francisco Rivera «Paquirri» compartieron alegrías y penas por igual, y el primero tuvo la desgracia de ver como un cruel astado, de nombre «Avispado», le quitaba la vida al segundo en una aciaga tarde en la plaza cordobesa de Pozoblanco. Cuarenta años después de la muerte, un 26 de septiembre, del que fuera marido de Isabel Pantoja, Vicente es el único superviviente de aquel cártel taurino. Porque el tercero de la terna, «El Yiyo», fallecería meses más tarde a causa de otra gravísima cornada. «Paco era como un hermano para mí, confiesa «El Soro», y añade que «le recuerdo como un hombre noble, con un corazón muy bueno, que si te daba la mano lo hacía al cien por cien, tenía una casta distinta a la de los demás, era un ser de otro planeta».

Paquirri era un luchador…

Nunca se rendía, realizaba esfuerzos titánicos para conseguir todo lo que se proponía, tenía una enorme capacidad de resistencia ante el dolor, el duro trabajo, los avatares de la vida, y siempre estaba lleno de ilusión, de creatividad, pendiente de su familia y de su profesión. Su relación con el toro era maravillosa. Nacen pocas personas como él. Era un señor dentro y fuera de los ruedos, un maestro del que aprendías cosas a diario. Recuerdo que en aquel último año de su vida me propuso ser mi apoderado, y yo me sentía orgulloso de ello, pero «Avispado» truncó nuestros planes de futuro. Quizá algún día, en el otro mundo, cumpliremos los planes frustrados. Quién mejor que Paco para acompañarme en otra vida.

Aquella tarde en Pozoblanco fue una de las más tristes de su vida. Se le rompió el corazón.

Imagínese. Sentí un gran desconsuelo, su muerte fue un mazazo muy grande, me encontraba tan mal, tan hundido, que hasta se me pasó por la cabeza retirarme.

El carisma y popularidad de «Paquirri» traspasaba fronteras.

Era un torero universal, un ídolo, tanto en España como en toda Latinoamérica. Le admiraban y le querían por igual. La noticia de su muerte fue escalofriante para todos los que le queríamos. No he conocido un torero más valiente.

EL TORERO FRANCISCO RIVERA " PAQUIRRI " RP ©RADIALPRESS

Este año han fallecido también dos grandes amigos.

Dos grandes amigos, los dos toreros que fueron mi padrino y mi testigo el día de mi alternativa, Pepe Luis Vázquez y Paco Camino, dos genios del toreo. Me he quedado huérfano… Camino fue el Santo Grial de nuestra profesión.

Los más agoreros piensan que aquella corrida de Pozoblanco estaba gafada. Usted mismo ha estado a punto de morir en distintas etapas de su vida….

Pero aquí sigo, gracias a Dios, vivo. Es verdad que lo he pasado muy mal por distintas causas, que estuve en las puertas de la muerte, pero cada vez que iba a traspasar esa línea, el Señor me decía que no era el momento de irme. No le puedo negar que he estado muy «tocado», con una vida tremenda, y en los peores momentos uno debe estar preparado para lo que venga. En este aspecto, me considero una persona valiente.

¿Cómo se combate el miedo ante el astado?

No pensando en lo que te pueda hacer el toro, centrándose en la faena y echándole cojones…

Su esposa Eva ha sido su tabla de salvación.

Lo es todo para mí. Su amor me cura cualquier pena. Gracias a ella recuperé la autoestima, la fe y la confianza.