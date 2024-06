"Lina", la clown que hizo reír a España

Angelines Segovia era vivaracha, alegre y generosa con su arte. Ese fue el primer nombre artístico elegido por María de los Ángeles López Segovia; nuestra Lina Morgan. La vedette, cantante, actriz y empresaria falleció el 19 de agosto de 2015 dejando tras de sí un legado de cientos de horas de humor que entretuvieron a cientos de millones de personas y generaron miles de millones de pesetas. Ahora Movistar Plus+ y la productora 100 balas recuperan su memoria para estrenar "Lina", una serie documental de tres episodios en los que no sólo se hace un repaso a su vida personal y artística, si no que se muestra una época, seis décadas, en una España a caballo entre la pos Guerra Civil, la dictadura de Franco y los años más importantes de la Transición. Además, posee imágenes únicas de su archivo audiovisual y 50 testimonios y homenajes ofrecidos por algunos de los cómicos más importantes de este país.

Lina, era una y era muchas. Y "Lina" lo sabe, por eso su director Israel del Santo, que la conoció en vida y trabajó con ella, ha sabido cogerle el paso a la persona y al personaje. La serie repasa el mundo de la Revista y desgrana cómo era la figura de la vedette, lo que significan los 'castings', la figura del empresario al más puro estilo #Metoo, los viajes por España y el nacimiento primero de Angelines Segovia y luego de Lina Morgan. Las piezas recordarán su primer gran éxito en un mundo al que parecía no pertenecer con su cuerpo escombro, estatura y pelo corto, pero del que supo servirse para hacer famoso su "pichi", que la hizo imprescindible en los escenarios. El trabajo de 100 balas y de Del Santo es innegable, pues salpica estas imágenes históricas con pinceladas sobre el submundo al que pertenecía y un montaje divertido con testimonios y actuaciones de 18 rostros y cuerpos , que bajo el epígrafe de 'casting', se enfrentan a alguna de las escenas más emblemáticas de la artista, como Silvia Abril, Eva Soriano, Goizalde Núñez, José Mota, Ladilla Rusa, Lorena Castell, Manuela Velasco, María León y Mariola Fuentes, Pablo Chiapella y Jesús Olmedo, Pepe Viyuela y Anabel Alonso, Pepa Rus, Samantha Hudson, Vinila Von Bismark, y Joaquín Reyes dedicándole un capítulo especial de "Celebrities". En el capítulo 2, titulado "El pirata Morgan" llega la aportación de Lina en la televisión, como los 8 años que estuvo ligada profesionalmente a Juanito Navarro. Consigue en esos años del despegue de las vedettes en los años 60, apuntarse varios tantos artísticos.

Y llega "La tonta del bote" (1970), la película que supondría su encumbramiento en la interpretación, junto a otros éxitos como "La descarriada" (1973) y "Una pareja distinta" (1974), con José Luis López Vázquez. Ya por estos años el arte de Lina tendrá un duro competidor: llegó el destape. Pero Lina tenía más cabeza y en 1975 crea su propia compañía de revista en el Cine Barceló armada con su humor blanco. Allí nacería el famoso "Gracias por venir" que formaba parte de la revista 'Pura, metalurgia' y que, a partir de entonces, cerraría todos sus espectáculos. El género que la vio nacer se muere, y la empresaria, con mucha visión, empieza a estrenar comedias teatrales sin parar y gracias a la intermediación de José María Íñigo acaban en Televisión Española y en "Directísimo", que multiplica los asistentes a sus funciones, que pasan a representarse en el Teatro La Latina, arrendado al empresario Matías Colsada. Empiezan a llover los éxitos con "Vaya par de gemelas", que consigue congregar a 20 millones de españoles frente al televisor e inauguraría la edad de oro de Lina Morgan. Sin ir más lejos esta pieza consiguió recaudar 2.700 millones de pesetas, que sigue siendo todo un récord del sector. La serie documental también tocará las dudas sobre sus relaciones sentimentales y su posible orientación sexual, su participación en el mundo de la política, su uso cómico del hombre objeto y su influencia y legado en el mundo del slapstick, o comedia física absurda, herencia del cine mudo. Varios de los testimonios identifican a la artista como una de nuestras grandes clown, que además consiguió un efecto global con su humor descabellado lleno de palabras inventadas y expresiones que aún hoy se utilizan. Con el ímpetu de la serie documental se acompaña también el declive de la cómica con la muerte de su padre y de su hermano, y su despedida de los escenarios en 1993. Lina Morgan fue desconocida, discreta, locuaz, fuerte, referente y mártir, y hay muchos detalles que se nos escapan de aquella que hizo reír a todo un país con una mueca, un chasquido de su lengua, o mientras ajustaba sus orejas por fuera del sombrero.

Más de 35 testimonios para dar fe de la herencia

Para hablar de todos estos temas nombrados y de muchos más, que incluye a los galanes de aquella época y la coyuntura social, las tres piezas cuentan con más de 35 testimonios de actrices y actores, periodistas, modistos y vedettes. La lista se completa con Albert Boadella, Alberto Rey, Bárbara Rey, Dani Mateo, Daniel Pontes, Guillermo Montesinos, Borja Terán, José Sacristán, Leo Bassi, Lolita, Manolo Zarzo, María José Nieto, Mónica Gozalbo, Mónica Pont, Natalia Meléndez, Paco Mir, el Padre Ángel, Patricia Conde, Rosa Belmonte, Toni García y Victoria Martín, entre muchos otros. Unos la conocieron y otros la disfrutaron, pero todos