Joaquín Reyes confiesa en “El Hormiguero” la grave enfermedad testicular que sufrió tras la pandemia: “Le puse Don Emilio”

Bromas a tutiplén y muchas risas en el plató de “El Hormiguero”, tras la visita de Joaquín Reyes a uno de los programas estrella de Antena 3 presentado por Pablo Motos. El cómico albaceteño presentó su nuevo proyecto personal, la producción teatral “La Paz”, que debutará en el festival de Mérida, desde el 17 al 21 de julio. Además de recordar su gran afición por la historia, Joaquín Reyes confesó que tras la pandemia por la Covid-19 sufrió Hidrocele, una enfermedad que mantuvo hasta el año 2022.

Dos años con la enfermedad

Un hidrocele es un hinchazón en el testículo, tras acumular más líquido de lo normal, enfermedad muy común en recién nacidos pero no en hombres de más de 40 años, como en el caso de Joaquín Reyes, que la sufrió a finales de 2020 y estuvo presente en su vida hasta la operación de esta en 2022: “2020 fue un año que lo recordarán todos por ser el aniversario de Beethoven, yo lo terminé con huevo gordísimo. Era como un aguacate maduro y lo que más me fastidiaba que era que me rompiera la simetría”, comentaba Joaquín su fatídica historia con su humor particular, haciendo reír a todos los presentes en “El Hormiguero”. “Le puse nombre, Don Emilio y con él pasé dos años maravillosos hasta que me operaron”, terminó Reyes de terminar la historia, aunque no es la única enfermedad que el cómico confeso tener, ya que también admitió tener sinestesia, con la que asocia número con colores, pero no al revés: “Para mí el uno es negro, el dos es azul, el tres verde, el cuatro marrón, el cinco es naranja, el siete es amarillo, esto es idiosincrásico ya que cada persona tiene un tipo de sinestesia distinta”, puntualizaba el humorista que admitió que este fenómeno “no le sirve de nada salvo para animar una cena y darse cuenta de que los colores del metro de Madrid están mal asociados”, salvándose solo la línea 4, eso sí, según el criterio del propio Joaquín Reyes.

Una pasión que cansa a su familia

También es sabida su pasión por la historia, que pudo reflejar en Movistar+ gracias a su programa “Cero en Historia”, sin embargo, está afición cansa a su familia, que cuando quieren que Joaquín se calle y deje de contar anécdotas trascendentales en los anales de la humanidad, dicen en voz alta “que buenas están las tejas”, haciendo referencia al dulce de almendras, que obliga al propio Joaquín Reyes sabiendo que su familia no está muy contenta por la aportación histórica ofrecida por el cómico nacido en Albacete.