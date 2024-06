Marta y Esperanza empiezan a trabajar codo con codo, hoy, en "La Moderna"

En episodios anteriores de "La Moderna", doña Bárbara acudió al depósito para reconocer el cadáver hallado junto al río y no tuvo ninguna duda de que se trataba de su hija. Esta información llegó rápidamente a Íñigo y Matilde. Mientras tanto, en La Moderna, Antonia y Pietro tuvieron una pequeña discusión con don Fermín por las normas del salón de té. Pietro trató de buscar una solución alternativa que no terminó de convencer a Antonia. Don Fermín contó con la ayuda de una doña Lázara feliz por el poder que había adquirido. Finalmente, una mala noticia se difundió por el Madrid Cabaret: Inés le comunicó a César que no se iría a América con él, ya que aceptó la oferta para protagonizar la opereta.

En el próximo capítulo de la serie de las tardes en La 1 de RTVE, se avecinan momentos de alta tensión y cambios significativos para varios personajes. Íñigo empezará a sentir la presión al convertirse en sospechoso de la muerte de doña Carla. Esta nueva realidad también afectará a Matilde, quien, consciente del riesgo, decidirá mandar a Clarita a la casa de su amiga Susana para mantenerla a salvo.

Mientras tanto, en la galería, Laurita, Celia y don Fermín considerarán seriamente la posibilidad de convertirse en los nuevos dueños de la tienda de gramófonos, explorando esta oportunidad con interés. En paralelo, Pietro y Antonia estarán en busca de nuevas aventuras empresariales y se informarán sobre los costos de montar una panadería, mostrando su deseo de emprender.

En otro ámbito, Miguel decidirá abandonar su segundo empleo como vendedor de Biblias debido a la falta de éxito, aunque mantiene la esperanza de que un nuevo producto le brinde mejores oportunidades. Esta decisión permitirá a Esperanza delegar más responsabilidades en Marta, aligerando su carga de trabajo.

Además, un interesante dilema se presentará para Inés y Laurita: deberán resolver las probabilidades de conocer a la misma persona de dos formas diferentes, lo que promete añadir un toque de intriga y curiosidad a la trama.